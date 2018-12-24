Son Dakika Haberleri: Güler: "Siyasi Gerilime, Kutuplaşmaya, Zerre Kadar Prim Vermeyeceğiz"

Güler: "Siyasi Gerilime, Kutuplaşmaya, Zerre Kadar Prim Vermeyeceğiz"

1 saat önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya üzerinden verdiği mesajda, hiçbir zaman siyasi gerilime ve kutuplaşmaya meydan vermeyeceklerini belirterek, sorunları ortak akıllı ve birlikte çözeceklerini söyledi.

Güler:
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya üzerinden verdiği mesajda, hiçbir zaman siyasi gerilime ve kutuplaşmaya meydan vermeyeceklerini belirterek, sorunları ortak akıllı ve birlikte çözeceklerini söyledi.

Ordu'da son yıllarda yerel bazda yaşanan siyasi kutuplaşma ve çekişmelerin yaşandığı bir ortamda yeni dönem için önemli mesajlar veren AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, önemli bir konuya parmak bastı. Güler, sosyal medya sayfasından yayınladığı mesajında, "Siyasi gerilime, kutuplaşmaya, zerre kadar prim vermeyeceğiz. Sorunları en kısa sürede, ortak akılla, birlikte çözeceğiz. Hak ve hakkaniyet terazisinden şaşmayacağız" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:10 Kaynak: İHA

Politika
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