Son Dakika Haberleri: Güler: "Temiz Siyaset Yapacağız"

Güler: "Temiz Siyaset Yapacağız"

1 saat önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bizim en büyük değerimiz Ordulu olmaktır.

Güler:
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bizim en büyük değerimiz Ordulu olmaktır. Bundan sonraki çalışmalarımız Ordu'nun bir dünya markası olması yolunda olacaktır" dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa yemeğine katıldı. En büyük değerlerinin Ordulu olmak olduğunu belirten Güler, "Barışın temeli defne dalıdır ama ben bundan sonra barışın asıl simgesinin fındık dalı olduğuna inanıyorum. Fındık sadece şikayet ettiğimiz bir ürün olmayacak, katma değeri yüksek bir ürün haline gelecek. Bizim en büyük değerimiz Ordu'lu olmaktır. Bundan sonraki çalışmalarımız Ordu'nun bir dünya markası olması yolunda olacak. Denizi doldurarak havaalanını nasıl yaptıysak, turizm projelerinde belki yeni bir Bergama'yı Ordu'nun eski eserlerinin ortaya çıkarılmasıyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Temiz siyaset yapacağız"

Belediyeciliğe 1994 yılında başladıklarını ifade eden Güler, "Bizim başarılarımız tek bir formüle dayanıyor, o da partimizin ismi olan 'AK', yani 'adalet' ve 'kalkınma'. İkisi birleştiği zaman temiz anlamında olan ak kelimesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz burada temiz siyaset yapacağız. Biz belediyeciliğe 1994 yılında başladık. Belediyecilik serüvenimizde başarılı olmamızın nedeni çok basit bir formüle dayanıyor. Bunlar para idaresi, insan idaresi ve kaynak idaresidir. Bu formülleri doğru kullanırsak başarı gelecektir" şeklinde konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, belediye başkan adayı, AK Parti, Ordu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, Öğrenci Evinde Menemen Yaptı Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti

Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek AK Partili İsim, Cumhur İttifakı'na Destek Kararı Alan BBP'ye Resti Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:57:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güler: "Temiz Siyaset Yapacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]