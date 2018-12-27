Son Dakika Haberleri: Güler: "Ünye Örnek Şehir Olacak"

Güler: "Ünye Örnek Şehir Olacak"

16 dakika önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, "Ünye'nin özlem duyduğu yatırımları şehrimize kazandıracağız. Ünye taklit eden değil, taklit edilen yer olacak" dedi.

Güler:
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, "Ünye'nin özlem duyduğu yatırımları şehrimize kazandıracağız. Ünye taklit eden değil, taklit edilen yer olacak" dedi.

Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun Ünye ilçesinde partililerle bir araya geldi. Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde teşkilatıyla yemekte buluşan Güler, daha sonra AK Parti Ünye İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası konuşan Güler, "Göreve geldiğimiz gün Ünye'yi sizlerle beraber yöneteceğiz. Adil ve eşit bir biçimde Ünye istediği hizmeti alacak yarım kalan projelerini hep birlikte hayata geçireceğiz. Sizler bana projelerinizi getirin, seçildiğim takdirde bunları hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım. Bu hizmetleri yapabilecek büyük bir devletimiz var. Ünye'nin özlem duyduğu yatırımları şehrimize kazandıracağız. Ünye taklit eden değil, taklit edilen yer olacak. Ünye'den içe doğru demir yoluyla nasıl bağlayacağız şu an onu düşünüyoruz. Seçilsem de seçilmesem de sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:31 Kaynak: İHA

Politika
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