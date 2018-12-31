Güler, Yeniden Başkan Seçildi

Seydişehir ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneğinin olağan kongresinde Soner Güler yeniden seçildi.

Seydişehir ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneğinin olağan kongresinde Soner Güler yeniden seçildi.



Kulüp binasında yapılan kongrede, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, divan başkanlığına getirildi.



Mevcut başkan Soner Güler, yaptığı konuşmada, "Atıcılığa gönül verdiğimiz için yıllardır üyelerimizin teveccühü ile bu görevi sürdürüyoruz. Sadece avcılık değil atıcılıkda da hizmet veren derneğimizin, yeni ceza evinin olduğu bölgede bir poligonu vardı. Buradan demirciler sanayindeki mevcut poligona taşındık. Burada da sıkıntılarımız var. Yer bulunca yeni bir poligon yapmayı düşünüyoruz." dedi.



Başkan Soner, konuşmasının son bölümünde Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın, dernek ve poligon konularında büyük desteklerini olduğunu söyleyerek teşekkür etti.





Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise şehrin gelişmesinde sivil toplum örgütlerinin öneminin büyük olduğunu vurguladı.



Atıcılık, yüzücülük ve binicilik sporlarının ata sporu olduğunu dile getiren Tutal, şunları kaydetti:



"Yaptığınız işi profesyonel yapıyorsunuz. Dernek olarak çalışmalarınızda doğayı ve hayvan katliamını korumaya özen gösteriyorsunuz. Görüyorum ki burada farklı düşüncede olan insanlar bir araya gelmiş. Birbirinizle kaynaşma içerisindesiniz. Bu birliktelik ve dernek olarak üstlendiğiniz görev memleketin ve Seydişehir'in bekası için de önemli. Bu birlikteliği sağladığınız müddetçe içerimizde vatan hainleri barınamayacak. Kimse bu memlekete karşı hainlik yapamayacak."



Daha sonra tek liste olarak girilen seçimde Soner Güler tekrar başkan oldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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