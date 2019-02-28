Gülersen Kaybedersin - Futbol Komik Anlar #1 (%100 Güleceksin)
1 saat önce
Merhaba, bu videoda Futbol komik anlar, Futbol komik vine, Futbol komik videolar derledim. Videoda Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Mbappe, İbrahimovic, Pogba, gibi futbolcular bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:37 Kaynak: Youtube
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