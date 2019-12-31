Gülhane 121 yaşında - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "121 yıllık şerefli geçmişi olan Gülhane, aziz milletimizin milli hafızası, marka değeri ve gurur kaynağıdır." dedi.

Gülhane'nin kuruluşunun 121. yıl dönümü ve akademik yükselme onur günü dolayısıyla, Gülhane Külliyesi Halil Akçiçek Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün ev sahipliğindeki törene, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, SBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Yunus Karakoç, Prof. Dr. Mustafa Gerek, Prof. Dr. Kemalettin Aydın, SBÜ Genel Sekreteri Dr. Öner Güner, dekanlar, daire başkanları, yüksekokul müdürleri, idari personel, akademisyenler ve aileleri katıldı.



Erdöl, törende yaptığı konuşmada, "121 yıllık şerefli geçmişi olan Gülhane, aziz milletimizin milli hafızası, marka değeri ve gurur kaynağıdır. 121 yıldır cennet vatanımızın her köşesinde güvenlik güçlerimize ve yüce milletimize hizmet sunmuş bu kurumu artan imkan ve hizmet kalitesiyle daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023 ve 2071 stratejik hedeflerine ulaşabilmesi ve dünya sahnesinde önemli bir yere sahip olabilmesi için üniversitelerin performansı, ürettiği bilimsel bilgi, patentleri, sanayiye katkısı ve yetiştirdiği nitelikli beşeri sermayenin önemine işaret eden Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesi olarak bu tarihi sorumluluğu son derece iyi kavradıklarını ve bu doğrultuda gayret sarf ettiklerini kaydetti.

Erdöl, akademik ve bilimsel başarı göstererek görevlerinde yükselen akademisyenleri tebrik etti.

Görevlerinde yükselen 57 profesör, 61 doçent ve 40 doktor öğretim üyesi, tören sonunda cübbe giydi.