Gülhane'de ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferleri aksadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gülhane'de ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferleri aksadı - Son Dakika

Gülhane'de ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferleri aksadı

6 saat önce

Gülhane'de katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

Gülhane'de ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferleri aksadı, System.String[]

Gülhane'de katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.


T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında Gülhane durağında katener telinin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine olay gerine belediyeye bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlatırken tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.


Tramvay duraklarında, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş- Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" duyurusu yapıldı.


Ağacın ekiplerce kaldırılmasının arsından seferler normale döndü. - İSTANBUL

Bağcılar, Kabataş, Gülhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
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