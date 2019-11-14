Gülhane Tıp Fakültesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıbbiyeli olmak, sağlık meslek mensubu olmak bir ayrıcalıktır. Üstlendiğiniz sorumluluk da o denli ağırdır. Daha azimli, daha uzun soluklu, daha fedakar, daha sevecen ve daha sabırlı olmayı gerektiren bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) 2019-2020 Gülhane Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni Gülhane Külliyesi'nde yapıldı.

Koca, burada yaptığı konuşmada, tıbbiye konusunda tarihin iftihar edilecek örneklerle dolu olduğunu, Anadolu'yu merkez alarak Asya ve Avrupa'ya uzanan Türk İslam medeniyetinin, vakıfları, imarethanelerinin, şifahanelerinin ve tıp medreselerinin gıpta ile karşılanan miraslar olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de Batı tarzı çağdaş bilimsel tıp eğitiminin başlangıcının Sultan 2. Mahmut dönemine dayandığını hatırlatan Koca, tıphane ve cerrahhane olarak başlayan ve farklı isimlerle varlığını sürdüren tıp eğitiminin, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından tıp mektebi olmak üzere inşa ettirilen Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde devam ettiğini söyledi.

Eğitim kurumlarının zirvesini oluşturan üniversitelere önem verdiklerinin altını çizen Koca, "Üniversitelerimiz sadece birer eğitim kurumu değil, milletin kültür merkezleridir. Üniversite eğitimi hayat düzlüğüne varmadan önce aşılacak olan son tepe gibidir. Eğitimin zirve noktasını oluşturur. Bu sıralarda elde ettiğimiz kazanımlar hayat boyunca davranışlarımızı şekillendiren, başarı potansiyelimizi belgeleyen imzalar gibidir. " dedi.

Bakan Koca, üniversitelerin eğitim kurumu olmasının yanı sıra mesleki birim, sosyal çevre, toplumsal duyarlılık ve gelecek tasarımı dahil, insanı her yönüyle kucaklayan bilgi ve kültür merkezleri olduğunu dile getirdi.

"Tıbbiyeli olmak ayrıcalıktır"

Üniversiteye girişte sağlık mesleklerini tercih etmenin hem fedakarlığa talip olmayı hem de başarıyı zorunlu kıldığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tıbbiyeli olmak, sağlık meslek mensubu olmak bir ayrıcalıktır. Ne var ki üstlendiğiniz sorumluluk da o denli ağırdır. Daha azimli, daha uzun soluklu, daha fedakar, daha sevecen ve daha sabırlı olmayı gerektiren bir sorumluluktur. Mezun olup göreve ilk adım attığınızda, artık öğrencilikle sınırlı öğrenmenin geride kaldığı, ama hayat boyu öğrenmenin daha yoğun olarak başladığı bir dönem sizi beklemektedir.

Karşınızda, acı çekerek, hüzünlenerek, umutlanarak, sevinerek, acıları ve sevinçleri paylaşarak yaşanan; yaşayarak, görerek, bilerek anlam kazanan bir hayat bulacaksınız. "

Koca, sağlık hizmetinin insan odaklı olduğunu vurgulayarak hekim adaylarına kutsal ve onurlu bir mesleği tercih ettikleri için tebrik etti ve başarılar diledi.

"Milli hafızayı yaşatmak önemlidir"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Gülhane'nin milli hafıza olduğunu dile anlatarak "Milli hafızayı yaşatmak önemlidir. Bu bakımdan Türk toplumunun ve Türk milletinin büyük bir marka değeri olan Gülhane'yi yaşatacak ve bu zamana kadar gösterdiği başarıyı artan bir ivmeyle devam ettireceğiz." diye konuştu.

Gülhaneli olarak beyaz önlük giymenin bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Erdöl, "Birbirinden değerli genç meslektaş adaylarımız, hekimlik mesleğine attıkları ilk adımlarında, mesleğimizin kutsal kabul edilen sembollerinden biri olan beyaz önlüklerini birazdan törenle giyecekler. Beyaz Önlük Giyme Töreni, temelinde usta-çırak ilişkisi yatan tıp eğitimi geleneğinin köklü bir ritüelidir." ifadelerini kullandı.

Beyaz önlüğün doktor kimliğinin yanında önemli bir sorumluluk da yüklediğini dile getiren Erdöl, bu sorumluluğun tıp fakültesine girişle başladığını ancak yaşam boyu devam eden zorlu bir süreç olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Erdöl, güçlü eğitim kadrosu olarak sadece tıbbı çok iyi bilen mezunlar değil, öğrencilerin iyi ve nitelikli birer hekim olmalarını amaçladıklarını vurguladı.

Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik ise fakülte bünyesinde görev yapan 82 profesör, 34 doçent, 84 ise doktor öğretim üyesiyle bin 418 öğrencinin eğitiminin sürdürüldüğünü bildirdi.

Gülçelik, bu yıl kayıt olan öğrencilerden 111'inin Türk Silahlı Kuvvetleri, 23'ünün İçişleri Bakanlığı, 79 öğrencinin de dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetleri adına eğitim gördüğünü aktardı.

Konuşmaların ardından tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin beyaz önlüklerini giydiği törene, Bakan Yardımcıları Muhammet Güven, Şuayip Birinci, Halil Eldemir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ve aileleri de katıldı.