"Gulik otu" pazardaki yerini aldıı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki dağların zirvelerinde yetişen "Gulik otu", pazarda yerini aldı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki dağların zirvelerinde yetişen "Gulik otu", pazarda yerini aldı.
Bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen "Gulik otu" tezgahlarda satıymaya başlandı.
Mayıs ayına kadar sofraları süsleyecek olan otun kilogramı 2 ila 5 liraya satılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:26 Kaynak: AA
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