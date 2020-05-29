Gülistan Doku 140 gündür kayıp: Taraflar ne diyor?
Abla Aygül Doku'nun aktardığına göre arama çalışmalarını yürüten ekiplerin ortak görüşü Gülistan'ın suda olmadığı.Fakat ailenin baraj gölü etrafında aramalara devam edilmesi ısrarı var. Çünkü kızlarına ait sinyalin en son kesildiği nokta burası.
Abla Aygül Doku'nun aktardığına göre arama çalışmalarını yürüten ekiplerin ortak görüşü Gülistan'ın suda olmadığı.
Fakat ailenin baraj gölü etrafında aramalara devam edilmesi ısrarı var. Çünkü kızlarına ait sinyalin en son kesildiği nokta burası.
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29.05.2020 16:17:39. #1.13#
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