Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı - Son Dakika

Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı

20.10.2020 14:51
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar, Doku'yu bulmak için 6 günde 70 saat dalış gerçekleştirdi. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 12.00 ile 13.00 arasındaki Tunceli- Elazığ yolu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince plakaları tespit edilen sürücülerle yapılan görüşmelerde Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği saat 12.25'te köprü üzerinden geçen bir araçta, araç kamerasının olduğu ve görüntüleri kaydettiği tespit edilince yapılan incelemede Gülistan Doku'nun görüntüsüne ulaşıldı. Görüntü üzerinde yapılan incelemelerde kamera kaydı yapan aracın 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 12.24'te PTS kamera kaydı yapan bölgeden geçiş yaptığı, PTS kamera kaydının yapıldığı bölge ile Gülistan Doku'nun köprü üzerinde bulunduğu alanda yaklaşık 30-35 saniyelik bir zaman mesafesinin bulunduğu ve araç kamerasının Gülistan Doku'yu saat 12.24.35 saniyede kaydettiği, Gülistan Doku'nun telefonundan ise son sinyalin 12.25'te alındığı ve daha sonra da sinyal alınmadığı tespit edildi. Araç kamerasının kaydettiği zaman ile Gülistan Doku'nun telefonundan sinyal kesilme zamanının tamamen uyuştuğu, ayrıca görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede köprü üzerinde çömelmiş vaziyette bulunan kişinin Gülistan Doku olduğu kesinleşti.ARAMALAR 750 BİN METREKARELİK ALANDA 600 KİŞİLİK EKİPLE 13 AYRI SAHADA SÜRDÜRÜLDÜ AFAD personeli, AFAD gönüllüleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Van ve Diyarbakır'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Malatya, Denizli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri itfaiye amirliği, Kayseri Turkuaz Arama Kurtarma, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), 65 Jandarma Özel Hareket Polisi, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile yaklaşık 600 kişilik ekip Gülistan'ı bulmak için 750 bin metrekarelik alandaki baraj gölü ve karadan oluşturulan 13 ayrı arama sahasında arama çalışmalarını devam ettirdi. Doku'nun bulunması için Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 85 MOBESE ve güvenlik kamerasında 900 saat görüntü izledi. BARAJDA TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLATILDIGülistan'dan gelecek haberi bekleyen acılı Doku ailesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'ya davet ederek bir görüşme yaptı. Görüşmede, Gülistan Doku'nun arama çalışmalarının sürdürüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılması kararlaştırdı. Uzun Çayır Baraj Gölü'nde su tahliye çalışmalarında baraj kodu 897 metreden 885 metreye düştü fakat Doku'ya ait hiçbir ize rastlanamadı. Aramalarda bir sonuç elde edilemeyince, 18 Ağustos'ta Tunceli Valiliği tarafından çalışmalar sonlandırıldı.6 GÜNDE 70 SAAT DALIŞ YAPILDI

290 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için Tunceli Valiliği koordinesinde 15 Ekim'de Uzun Çayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirdi. Dalışlarda 3 su altı arama robotu da kullanılıyor. Sonar cihazı ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama yapılırken, 6 günde toplam 70 saatlik dalış gerçekleştirilen çalışmalarda Gülistan'a ait hiçbir ize rastlanılmadı.


Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı

Üniversite, Tunceli, Baraj, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku için 6 günde 70 saat dalış yapıldı - Son Dakika

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