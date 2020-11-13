Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80'i tarandı, 163 saat dalış yapıldı

Arama çalışmalarını takip eden Gülistan'ın ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasında sorumlu tuttukları erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A.'nın soruşturma dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, 5 Ocak günü evde olmadığını söyledi. Doku, "314 gündür burada Gülistan'ın bedenini bekliyoruz. İki gün önce HTS kayıtları geldi. HTS ve PTS kayıtları dosyaya giriyor. Z.A.'nın saat 18.00'de evde olduğu söylendi. 6 Ocak günü annesi, Z.A.'ya 'Sen bu kıza bir şey yapmadın değil mi?' diye mesaj atıyor. Annesi bile oğlundan şüpheleniyor. Dalgıç ekibiyle görüştüm, parsel, parsel arıyoruz. Munzur Nehri cihazlarla tarandı. Müthiş bir çalışma ve emek var. Özellikle dalgıç ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu işi sağlayan Valimiz Mehmet Ali Özkan su üzerinde hiçbir şüphenin ve ihtimalin kalmaması gerektiğini söylüyordu. Kaldı bir haftamız, aramalar bittiğinde biz elimize bir rapor alacağız. Ondan sonra sürecimizi o şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.