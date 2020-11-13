Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı - Son Dakika

Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı

13.11.2020 14:28
Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı, System.String[]

Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80'i tarandı, 163 saat dalış yapıldıTUNCELİ'de, 314 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 15 Ekim günü yeniden başlatılan arama çalışmaları Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde devam ediyor.

Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80'i tarandı, 163 saat dalış yapıldı

TUNCELİ'de, 314 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 15 Ekim günü yeniden başlatılan arama çalışmaları Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde devam ediyor. Ekipler, Doku'yu bulmak için 29 günde 163 saat dalış yapıp, 17 kilometrelik Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 80'ini taradı. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde, arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.UZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜNÜ'NÜN YÜZDE 80'İ TARANDIGülistan Doku için Tunceli Valiliği koordinesinde 15 Ekim tarihinde 17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı taraması yapıyor.15 Ekim günü başlatılan arama çalışmalarında bugüne kadar Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 80'i taranırken, ekipler 163 saatlik dalış gerçekleştirdi. Ancak Gülistan'a ait ize rastlanılmadı.

Arama çalışmalarını takip eden Gülistan'ın ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasında sorumlu tuttukları erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A.'nın soruşturma dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, 5 Ocak günü evde olmadığını söyledi. Doku, "314 gündür burada Gülistan'ın bedenini bekliyoruz. İki gün önce HTS kayıtları geldi. HTS ve PTS kayıtları dosyaya giriyor. Z.A.'nın saat 18.00'de evde olduğu söylendi. 6 Ocak günü annesi, Z.A.'ya 'Sen bu kıza bir şey yapmadın değil mi?' diye mesaj atıyor. Annesi bile oğlundan şüpheleniyor. Dalgıç ekibiyle görüştüm, parsel, parsel arıyoruz. Munzur Nehri cihazlarla tarandı. Müthiş bir çalışma ve emek var. Özellikle dalgıç ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu işi sağlayan Valimiz Mehmet Ali Özkan su üzerinde hiçbir şüphenin ve ihtimalin kalmaması gerektiğini söylüyordu. Kaldı bir haftamız, aramalar bittiğinde biz elimize bir rapor alacağız. Ondan sonra sürecimizi o şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.


Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı

Uzunçayır, Tunceli, 15 Ekim, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı         
15:42
Öldürülen belediye başkanının ek koruma talebi kocası kaçak olduğu için reddedilmiş Öldürülen belediye başkanının ek koruma talebi kocası kaçak olduğu için reddedilmiş         
15:23
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü         
14:48
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü         
14:33
Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı         
14:28
İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak         
13:39
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu         
12:10
Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor         
12:08
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 16:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 80?i tarandı, 163 saat dalış yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei