Gülistan Doku'nun ailesi, oturma eylemi başlattı - Son Dakika

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21), annesi ile ablası, talepleri yerine gelinceye kadar oturma eylemine başladıklarını duyurdu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. 226 gün süren arama çalışmalarında sonuç alınamayınca, Tunceli Valiliği'nce arama çalışmaları sonlandırıldı.