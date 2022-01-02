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Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı - Son Dakika

Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı

02.01.2022 16:15
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana ulaşılamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için ailesi, kızlarının akıbetini öğrenmek için adliye binası önünde oturma eylemi başlattı.

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana ulaşılamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için ailesi, kızlarının akıbetini öğrenmek için adliye binası önünde oturma eylemi başlattı. Anne Bedriye Doku, "Kadınlar artık ölmesin. Benim kızım ölmüşse eğer cansız bedenini bana verin. Onu bulana kadar burada oturacağım" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan arama çalışmalarına rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan ailesi, Tunceli'ye gelerek, Gülistan Doku'nun akıbetini öğrenmek için adliye binası önünde oturma eylemine başladı.Bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de destek verdiği eylemde Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, kızı bulunana kadar adliye binasının önünde oturacağını belirterek, "Kızımın kemiğini bulmadan ben buradan kalkmayacağım. Ölürüm yine de buradan kalkmam. Benim kızım ölmüşse kemiklerini bana verin. Benim kızımın başına kim ne getirdiyse, bana söyleyin. Benim kızımın bir mezarı bile yok. Bana cansız bedenini verin mezarı başında Fatiha okuyacağım" diye konuştu.HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü de, Gülistan Doku'nun ailesinin adalet arayışı içinde olduğunu söyleyerek, "2 yıldır Gülistan Doku'dan bir iz yok. Bu adalet anlayışı o kadar insani, o kadar vicdanidir ki sadece kızlarının akıbetini soruyorlar" ifadelerini kullandı.


Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı - Son Dakika
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