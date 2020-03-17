Gülistan Doku'nun arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Gülistan Doku'nun arama çalışmalarına ara verildi

7 saat önce

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için bugün arama çalışmaları sürdüren ekiplerin Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması için bölgeye...

Gülistan Doku'nun arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için bugün arama çalışmaları sürdüren ekiplerin Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması için bölgeye sevk edilmesiyle çalışmalarına ara verildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.  Bugün arama çalışmaları 73'üncü günde Uzunçayır Baraj Gölü'nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, 10 kilometrelik alanda yapıldı.

Arama çalışmaları sürerken ekipler, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıyla kaybolan uzman çavuşun bulunması için bölgeye sevk edilmesiyle Gülistan Doku için arama çalışmalarına ara verildi.

ÖZEL EKİBİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevlendirmesiyle 3 Mart günü Ankara'dan gelen özel ekibin Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdüğü bildirildi.


Tunceli, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:03 Kaynak: DHA
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