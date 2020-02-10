Gülistan Doku'nun "arşiv" görüntüsü
6 saat önce
Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:56 Kaynak: AA
Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Twitterda yayınlanan videoda Doku'nun staj yaptığı okulda öğrencilere çocuk şarkısı söylemesi yer alıyor.
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