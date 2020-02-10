Gülistan Doku'nun "arşiv" görüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülistan Doku'nun 'arşiv' görüntüsü - Son Dakika

Gülistan Doku'nun "arşiv" görüntüsü

6 saat önce

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Twitterda yayınlanan videoda Doku'nun staj yaptığı okulda öğrencilere çocuk şarkısı söylemesi yer alıyor.

Gülistan Doku'nun arşiv görüntüsü

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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