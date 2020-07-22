Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesine başlandı - Son Dakika

Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesine başlandı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tunceli Valiliği'nde yaptığı açıklamada, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21), bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilmesine başlandığını söyledi.

Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesine başlandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tunceli Valiliği'nde yaptığı açıklamada, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21), bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilmesine başlandığını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

6 TEMMUZ GÜNÜ SU ALTI ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDIGülistan Doku için, Uzunçayır Baraj Gölü ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde ekiplerin su yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde botla arama çalışmaları 200'üncü gününe girerken, 6 Temmuz günü su altı arama çalışmaları sonlandırıldı. Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'ya davet ederek, bir görüşme yaptı. Görüşmede, Gülistan Doku'nun arama çalışmalarının sürdürüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılacağı kararlaştırdı.Tunceli'ye bugün gelen İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, valiliği ziyaret ederek, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Yardımcısı Çataklı, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalara değinerek, vatandaşı merkeze alan hizmetler gerçekleştirdiklerin belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak emniyetten, asayişe, trafik hizmetlerine, uyuşturucudan göçe, afet ve acil durumlardan nüfus ve vatandaşlık hizmetleri gibi geniş bir hizmet alanımız var. Vatandaşlarımızla yoğun bir şekilde iletişim halindeyiz. Bu verdiğimiz hizmetlerin daha hızlı, daha etkin, vatandaş odaklı, vatandaşı merkeze alan, vatandaşın gönlünü kazanma hedefi doğrultusunda yürütebilmesi bakımından da zaman zaman merkezle taşra birimlerimiz arasındaki iletişimi geliştirmek maksatlı değişik uygulamalar yapıyoruz. Bu çerçevede bakanlığımızın başlattığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi var. Ankara'dan bakanlığımızın ilgili birimdeki arkadaşlarımızın katılımıyla illerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün bu çerçevede Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan AFAD Başkanlığı'ndan arkadaşlarımız birlikte buraya geldik. Sayın Valimizi ziyaret edip, genel bir değerlendirme yaptık. Şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya geleceğiz" dedi.'BUGÜNE KADAR BÜTÜN İMKANLARIMIZI KULLANDIK'Gülistan Doku'nun için yürütülen arama çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Bakan Yardımcısı Çataklı, Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilmesine başlandığını söyledi. Gülistan'a ulaşmak için tüm imkanları kullandıklarını anlatan Bakan Yardımcısı Çataklı, bugün Gülistan'ın ablası Aygül Doku ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hedefimiz mümkün olduğu köprünün etrafındaki barajı kurutarak, gözle de görülür bir şekilde sonuçlandırmada gayret edeceğiz. Bu sebeple arkadaşlarımız teknik alanda çalışmaya başlarken, barajın fiilen boşaltılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 180 gün su altında arama çalışmasını yürüttük. Türkiye'nin birçok ilinden gelen 500 personel arama çalışmalarına katıldı. Esasen bu işler en fazla 15 gün sürdürülen işlerdir ancak bunu 6 ay sürdürdük. Elimizdeki tüm imkanları kullandık ancak netice alamadık. Bu konuda netice almayı biz ve ailesi çok istiyoruz. Ama geçmişte birçok örneklerimiz var. Dünyada birçok örneği var. Netice alınamayan örnekler de var. Bugüne kadar bütün imkanlarımızı kullandık. Bu konuda son bir talep var. Teknik imkanlar el verdiği ölçüde bunları yapılacak. İnşallah bir netice alırız" diye konuştu. 6 AYDA 392 KİŞİ GÜLİSTAN DOKU'YU ARADIGülistan Doku'nun bulunması için Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şu ana kadar 85 mobese ve güvenlik kamerasında 900 saat görüntü izledikleri öğrenildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 392 kişiden oluşan 59 ekip, 6 ay boyunca dönüşümlü arama çalışması yürüttü. Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gülistan Doku soruşturması kapsamında 220 kişinin bilgisine başvurduğu belirtildi.


Uzunçayır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesine başlandı - Son Dakika
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