Son dakika gündem: GÜLİSTAN DOKU'NUN ERKEK ARKADAŞINA ALANYA'DA GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika gündem: GÜLİSTAN DOKU'NUN ERKEK ARKADAŞINA ALANYA'DA GÖZALTI

17.03.2022 16:04

Bir son dakika haberine göre Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A.'nın Alanya'da gözaltına alındığını ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca SEGBİS üzerinden ifadesinin alındığını öğrenen ablası Aygül Doku, Tunceli Adliyesi önüne geldi.

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A.'nın Alanya'da gözaltına alındığını ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca SEGBİS üzerinden ifadesinin alındığını öğrenen ablası Aygül Doku, Tunceli Adliyesi önüne geldi. İçlerine az da olsa bir su serpildiğini belirten Doku, "Biz 800 gündür Gülistan'ı arıyoruz. 800 gündür Zeynel A.'nın yakalanıp sorgulanmasını ve etkin bir soruşturma istiyorduk. Bunun için kapısına başvurmadığımız kimse kalmadı. Şu anda Zeynel A. gözaltına alındı. Başsavcı ifadesini alıyor. Biz de merakla bekliyoruz. Yaklaşık 2 yıldır Gülistan'ı arıyoruz. İçimize az da olsa bir su serpildi. Zeynel A.'nın artık tutuklanmasını ve bu olayın çözümlenmesini istiyoruz. Biz 'Gülistan'ımıza ne oldu?' sorusunun cevabını arıyoruz ve kızımıza bu karanlığı yaşatanların cezasını almasını istiyoruz. Kardeşimin sesi olan herkese de minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesine başvurulan Zeynel A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son dakika gündem: GÜLİSTAN DOKU'NUN ERKEK ARKADAŞINA ALANYA'DA GÖZALTI
Son dakika gündem: GÜLİSTAN DOKU'NUN ERKEK ARKADAŞINA ALANYA'DA GÖZALTI
Son dakika gündem: GÜLİSTAN DOKU'NUN ERKEK ARKADAŞINA ALANYA'DA GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: GÜLİSTAN DOKU'NUN ERKEK ARKADAŞINA ALANYA'DA GÖZALTI - Son Dakika


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