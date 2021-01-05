Gülistan Doku'nun kaybolmasının 1'inci yılında ailesi, arkadaşları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. Seyit Rıza Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında anne Bedriye Doku, Gülistan'ın fotoğrafına bakıp, Kürtçe 1 yıldır kızım yok, lütfen onu bulun. Gülistan neredesin diyerek ağıt yaktı.

Yıllar sonra cesedi bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinin sözleri tüyler ürpertti: 'O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim' dedi

Kaynak: DHA

Üniversite, Tunceli, Kürtçe, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 1 yıl geçti - Son Dakika

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