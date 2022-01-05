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GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK - Son Dakika

GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK

05.01.2022 17:08

TUNCELİ'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan (21), aradan 2 yıl geçmesine karşın hala bir iz bulunamadı.

TUNCELİ'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan (21), aradan 2 yıl geçmesine karşın hala bir iz bulunamadı. Doku'nun ablası Aygül Doku, "Bu kent avuç içi kadar yer. Gülistan Doku'ya ne olduğunun cevabı verilsin artık. Bugün tam 2 yıl oldu, Gülistan'ın buradan ayrılarak sırra kadem basmasına" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

KENT MEYDANINDA BASIN AÇIKLAMASI

Gülistan Doku'nun kaybolmasının 2'nci yılında anne Bedriye, baba Halit ve abla Aygül Doku, Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Milletvekili, belediye başkanı ve birçok sivil toplum kuruluşu ile vatandaşlar da basın açıklamasına destek verdi. Doku'nun fotoğrafları, kent meydanında ağaçlara asıldı. Baba Halit ve anne Bedriye Doku, açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

GÜLİSTAN'IN ARANDIĞI KÖPRÜYE GİDİLDİ

Basın açıklamasının ardından aile bireyleri ve çevredekiler, alkışlarla Gülistan Doku'nun aylarca arandığı Sarı Saltuk Viyadüğü'ne yürüdü. Burada konuşan Bedriye Doku, "Bugün 5 Ocak 2022, Gülistan'ımdan 2 yıldır haber yok. Kimse bir şey yapamıyor. Katillerini yakalayamıyorlar, o çocuğu kim koruyor, niye yakalayıp ifadesini almıyorlar? Ortada gencecik bir can yok bu yeterli değil mi? En son o çocukla konuştu, onun evinden çıktı" dedi.

'BU ÜLKEDE 2 YILDIR GENCECİK 1 KADIN KAYIP'

Aygül Doku, "21 yaşında üniversite öğrencisi 2 yıldır bir ülkede nasıl bulunmaz? Ben kardeşimi geçtim, normal bir insan düşündüğünde, bir insan durup dururken nasıl sır olur? Sizin bu durumu aklınız alıyor mu? Benim kız kardeşim beni aradı, bir hafta sonra eve gelecekti. Tuncay Sonel dönemin valisi bana dedi ki; bak burada mobese var, şurada güvenlik kamerası var. Bu kentte benden habersiz kuş uçmaz. Senin kız kardeşin intihar etti, size bedenini vereceğim ve 2 çocuğunun üstüne yemin etti. Tuncay Sonel, hani benim kız kardeşim? Elinde delil yoksa neden böyle konuştun? 2 yıldır 1 kız kayıpsa 24 saat boyunca o adam neden gözaltına alınmaz? Biz 2 yıldır Zainal'ın mesajlarını göremiyoruz. Hala telefon incelemesi yapılmadı. Arabasında kriminal inceleme yapılmadı. Evini taşıdı. Olaydan sonra ben 'evini taşımasın, kriminal inceleme yapılsın' dediğim için 5 duruşmadır mahkemeye gidiyorum" dedi.

'MECLİSTE KOMİSYON KURULSUN'

Aygül Doku, Gülistan için TBMM'de komisyon kurulmasını isteyerek, "Gülistan için Meclis'te komisyon kurulsun. Eğer bu komisyon için bazı milletvekilleri ret oyu kullanırsa lütfen o koltuktan kalksınlar, yerlerine vicdanlı milletvekilleri gelir. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve görüştü. Dosyayla yakından ilgileneceğini dosyanın kendisine gönderilmesini, köprüyü gören ve çözülemeyen kamera kayıtlarının kendisine iletilmesini istedi. O görüntüyü alıp yurt dışına göndereceğini ve bu olayda elinden geleni yaparak bizi ziyaret edeceğini söyledi? diye konuştu.

'AVUÇ İÇİ KADAR BİR KENTTE KARDEŞİM KAYBOLDU'

Gülistan'ın en son bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı yere gelen Aygül Doku, 'Gülistan 5 Ocak 2020 tarihinde bu kafede baş şüpheli Zainal Abarakov ile görüştü. Zainal, Gülistan'a bağırıyordu. Önceki gece de Gülistan'ı darbetti. Gülistan buradan çıktı ve burası da Valilik ile adliye binasının hemen önü. Burası mobeselerle dolu. Gülistan daha sonra minibüse binerek kayboldu. Bu kent avuç içi kadar bir yer. Gülistan Doku'ya ne olduğunun cevabı verilsin artık. Bugün tam 2 yıl oldu, Gülistan'ın buradan ayrılarak sırra kadem basmasına" dedi.

Daha sonra aile bireyleri adliye binasının önüne gelip oturma eylemine devam etti. Abla Doku, valilik binasının önünde fenalık geçirdi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK
GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK
GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK
GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK
GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK
GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK
GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK

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Gülistan Doku, Üniversite, Tunceli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK - Son Dakika
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