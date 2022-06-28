Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin alındığı viyadüğün görüntüleri kriminalde - Son Dakika
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Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin alındığı viyadüğün görüntüleri kriminalde

28.06.2022 10:38
Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin alındığı viyadüğün görüntüleri kriminalde

TUNCELİ'de, 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk viyadüğünü gören ve yola uzaklığı nedeniyle net olmayan 3,5 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü, netleştirme için...

TUNCELİ'de, 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk viyadüğünü gören ve yola uzaklığı nedeniyle net olmayan 3,5 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü, netleştirme için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Bu görüntüler iyileştirilirse Gülistan'ın oradan ayrılıp ayrılmadığı ve akıbeti anlaşılacaktır" dedi.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra eski erkek arkadaşıyla görüştü. Doku, daha sonra minibüse bindi ve bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk viyadüğünde sinyal verdiği tespit edildi. Ayrıca viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da Gülistan Doku'nun olduğu iddia edilen görüntü yansıdı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun son görüldüğü yerden bu anlarda geçen tüm araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlendi. Yoldan geçen 80 aracın sürücüleri dahil toplam 140 kişinin ifadesinin alındığı belirtildi.

İZİNE RASTLANILMADI, ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDIGülistan Doku'nun son görüldüğü bölgede AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı; Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.YENİ BİLGİLER SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEKGülistan Doku'nun telefon sinyalinin en son alındığı Sarı Saltuk viyadüğünü gören, Munzur Üniversitesi'ne ait 2 güvenlik kamerası belirlendi. Yola yakın olan güvenlik kamerasının bozuk olduğu belirtilerek, soruşturma dosyasına da tutanak olarak girildi. Viyadüğü uzaktan gören ama çekimi net olmayan kameraya ait sinyalin alındığı saatlere ait 3,5 saatlik görüntü, Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Buradan gelecek yeni bilgilere göre soruşturmanın yönünün değişebileceği belirtildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de görüntülerin iyileştirilmesi halinde Gülistan'ın akıbetinin anlaşılacağını belirterek, "Sarı Saltuk viyadüğünü yakından gören üniversitenin bir güvenlik kamerası var fakat bu güvenlik kamerası Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün çalışmıyor şeklinde bize bilgi verildi. O köprüyü gören iki kamera var; biri yakınında ve o bozuk, deniliyor. Uzak olanın da görüntü kalitesi çok düşük. Daha önce emniyet ve jandarmaya gitti bu görüntüler, onlar görüntüleri iyileştiremedi. 2,5 yıldır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun soruşturmasında bir gelişme oldu. Gülistan'ın en son görüldüğü köprünün görüntülerinin 8 dakikalık bir bölümü, Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmişti. Şimdi bu görüntülerin 3,5 saatlik kısmı, Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Bu görüntüler iyileştirilirse eğer Gülistan'ın oradan ayrılıp ayrılmadığı ve akıbeti anlaşılacaktır" dedi.

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Kaynak: DHA

Munzur Üniversitesi, Gülistan Doku, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin alındığı viyadüğün görüntüleri kriminalde - Son Dakika

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