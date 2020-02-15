Gülistan'ı arama çalışmalarında 42'nci gün - Son Dakika
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Gülistan'ı arama çalışmalarında 42'nci gün

6 saat önce

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 42'nci günde de sürdü.

Gülistan'ı arama çalışmalarında 42'nci gün, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 42'nci günde de sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ve yurt arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 42'nci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK ekipleri, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli su altı arama kurtarma ekipleri katıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DALIŞA ENGEL OLDU

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ile su altı arama- kurtarma polisleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş mesafesi sıfır olduğundan dolayı su altı dalışı gerçekleştiremedi. Botlarla su yüzeyinde ve baraj gölü kıyısında arama çalışması yapıldı. Genç kızın izine rastlanılmadı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
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