Gülistan'ı öldüren eşi: Aldattığı hissine kapıldım - Son Dakika
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Gülistan'ı öldüren eşi: Aldattığı hissine kapıldım

6 saat önce

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Gülistan Özcan'ı (47) bıçaklayarak öldüren Ergün Özcan (45) tutuklandı.

Gülistan'ı öldüren eşi: Aldattığı hissine kapıldım, System.String[]

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Gülistan Özcan'ı (47) bıçaklayarak öldüren Ergün Özcan (45) tutuklandı. Özcan'ın ifadesinde, "Beni aldattığı hissine kapıldım. Namusumu temizledim, pişman değilim" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah Manyas'ın Kalebayır Mahallesi'nde yaşandı. Ağıldaki hayvanlarını besleyip, eve dönen Ergün Özcan'a eşi Gülistan Özcan, boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken, Ergün Özcan mutfaktan aldığı ekmek bıçağını, eşine art arda sapladı. Gülistan Özcan kanlar içinde kalırken, Ergün Özcan Manyas Devlet Hastanesi'ne giderek, görevlilere olayı anlattı. Ardından da jandarmaya teslim oldu. Eve gelen sağlık görevlileri, Gülistan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Ergün Özcan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, Bandırma Cezaevi'ne gönderildi. Özcan'ın mahkemede verdiği ifadesinde, "Pişman değilim. Eşimin beni aldattığı hissine kapıldım. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Öte yandan Gülistan Özcan, öğle saatlerinde Kalebayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Manyas, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:59 Kaynak: DHA
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