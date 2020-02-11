Gülistan'ı öldüren eşi: Aldattığı hissine kapıldım - Son Dakika

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Gülistan Özcan'ı (47) bıçaklayarak öldüren Ergün Özcan (45) tutuklandı. Özcan'ın ifadesinde, "Beni aldattığı hissine kapıldım. Namusumu temizledim, pişman değilim" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah Manyas'ın Kalebayır Mahallesi'nde yaşandı. Ağıldaki hayvanlarını besleyip, eve dönen Ergün Özcan'a eşi Gülistan Özcan, boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken, Ergün Özcan mutfaktan aldığı ekmek bıçağını, eşine art arda sapladı. Gülistan Özcan kanlar içinde kalırken, Ergün Özcan Manyas Devlet Hastanesi'ne giderek, görevlilere olayı anlattı. Ardından da jandarmaya teslim oldu. Eve gelen sağlık görevlileri, Gülistan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

'PİŞMAN DEĞİLİM'