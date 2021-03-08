Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi - Son Dakika

Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi

08.03.2021 16:02

Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istediTUNCELİ'de 429 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (22) ailesi, Tunceli Adliyesi'ne yürüyüp, kızlarının bulunmasını ve dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Z.A.

Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi

TUNCELİ'de 429 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (22) ailesi, Tunceli Adliyesi'ne yürüyüp, kızlarının bulunmasını ve dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Z.A.?nın tutuklanmasını istedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 sabahı ayrılmasının ardından kendisinden 429 gündür haber alınamıyor. Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında Doku'ya ait hiçbir ize rastlanılmayınca suda aramalar durduruldu. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Tunceli'ye gelerek, kızlarının bulunabilmesi ve dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Z.A.'nın tutuklanması için ailesi adliyeye yürüdü.

Annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku, Seyit Rıza Meydanı'ndan yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunan Tunceli Adliyesi binasına yürüdü. Yürüyüşün ardından konuşan Aygül Doku, Gülistan'ı aramaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Doku, "Tam 1,5 yıldır, biz Gülistan'ı arıyoruz. Gülistan, kaybolmadan önceki gün darp edildi. Sabah erkek arkadaşı Z.A. ona bağırdıktan sonra sırra kadem bastı. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde biz de bu karanfili ve Gülistan'ın fotoğrafını Tunceli Adliyesi'ne bırakıyoruz" dedi.

Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi
Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi
Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi
Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi
Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi
Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi
Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi
Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi

Munzur Üniversitesi, Çocuk Gelişimi, Üniversite, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülistan'ın ailesi adliyeye yürüyüp, eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi - Son Dakika


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