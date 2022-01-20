Üye Girişi
GÜLİSTAN'IN KİŞİSEL VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SANIĞA 2,5 YIL HAPİS - Son Dakika

GÜLİSTAN'IN KİŞİSEL VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SANIĞA 2,5 YIL HAPİS

20.01.2022 14:56

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Rus uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Rus uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babası Engin Yücel hakkında, Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Yücel'i kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.

716 gündür kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun abla Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu onun Rus uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babası Engin Yücel hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri, sosyal medya hesabından paylaştığı için şikayette bulundu.

Yücel de abla Doku'nun ev eşyalarına zarar verdiği ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından dav açıldı. Her iki dosyanın birleştirildiği davanın karar duruşması bugün görüldü. Davaya, Engin Yücel ve Aygül Doku katılmazken, Gülistan Doku'nun babası Halit, annesi Bedriye Doku ile avukatları Fatma Kalsen ve Kenan Çetin katıldı.

Tunceli 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, mahkeme başkanı ilk olarak savcıdan mütalaasını istedi. Mahkeme savcısı mütalaasında sanık Engin Yücel'in, Gülistan Doku'ya ait kişisel verileri sosyal medyada ifşa ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan Doku ailesinin avukatı Fatma Kalsen ve Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, savcının mütalaasını yerinde bulduklarını, ancak Aygül Doku ile ilgili mütalaayı kabul etmediklerini, Aygül'ün kaybolan kız kardeşiyle ilgili olarak sanık Yücel'in evinde kriminal inceleme yapılmadığı iddiasıyla bu duruma tepki gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.

ABLA DOKU'YA DA PARA CEZASI

Mahkeme başkanı tarafları dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme kararında sanık Engin Yücel'in Gülistan Doku'ya ait kişisel verileri sosyal medyada ifşa edip yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezası verdi. Abla Aygül Doku'ya tehdit suçundan 5 ay hapis, hakaret ve mala zarar vermekten ise 2 bin 200 TL adli para cezası uygulandı.

'KARAR VİCDANİ VE HUKUKİ DEĞİL'

Duruşma çıkışı açıklama yapan Doku ailesinin avukatı Fatma Kalsen, "Müvekkilimiz Aygül Doku, hakaret, mala zarar verme suçundan yargılandı. Sanık Engin Yücel de Gülistan Doku'nun kişisel verilerini ele geçirme ve yayma suçundan ötürü cezalandırılmasına karar verildi. Bizce müvekkilimiz Aygül Doku ile verilen kararın vicdani ve hukuki olmadığını düşünüyoruz. Ailenin feryatlarına hepimiz tanıklık yaptık. 2 yıldır kızlarının kaybolmasına dair herhangi bir somut gelişme yok. Engin Yücel'e verilen cezayı gerçekten çok düşük bulduk" diye konuştu.

Anne Bedriye Doku ise, "2 yılı geçti, gencecik kızımdan bir haber yok. Biz öldük resmen, umutlarımızı elimizden aldılar" dedi. Bedriye Doku açıklamanın ardından kentteki kadın platformlarının üyeleriyle birlikte adliye binasının girişinde Gülistan'ın fotoğraflarıyla oturma eylemi yaptı.

GÜLİSTAN'IN KİŞİSEL VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SANIĞA 2,5 YIL HAPİS
GÜLİSTAN'IN KİŞİSEL VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SANIĞA 2,5 YIL HAPİS
GÜLİSTAN'IN KİŞİSEL VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SANIĞA 2,5 YIL HAPİS
GÜLİSTAN'IN KİŞİSEL VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SANIĞA 2,5 YIL HAPİS

YORUMLAR
500

Gülistan Doku, Üniversite, Tunceli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜLİSTAN'IN KİŞİSEL VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SANIĞA 2,5 YIL HAPİS - Son Dakika


Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok         
15:11
Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi         
15:08
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri görevden alındı Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri görevden alındı         
13:47
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
15:11 Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok
15:08 Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi
14:58 CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor
14:40 Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?
14:34 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi
14:33 Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar
14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler
14:27 Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!
14:23 HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor
14:12 Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 15:28:59. #1.11#
SON DAKİKA: GÜLİSTAN'IN KİŞİSEL VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SANIĞA 2,5 YIL HAPİS - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement