Gülistan'ın son görüldüğü yerde, yoldan geçen araçlardakiler ifade verdi - Son Dakika
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Gülistan'ın son görüldüğü yerde, yoldan geçen araçlardakiler ifade verdi

6 saat önce

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 160 kişilik ekiple 20'nci gününde de devam etti.

Gülistan'ın son görüldüğü yerde, yoldan geçen araçlardakiler ifade verdi, System.String[]

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 160 kişilik ekiple 20'nci gününde de devam etti. Gülistan'ın son görüldüğü noktada, o anlarda geçen tüm araçlar tespit edildi, sürücülerle birlikte toplam 140 kişinin ifadesi alındı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü sabah saatlerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. İlerleyen günlerde Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

16 KİŞİLİK EKİP 750 BİN METREKARELİK ALANDA ARIYOR

Gülistan'ın Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştüğü ihtimali üzerine çalışmalar bu bölgeye kaydırıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Van ve Diyarbakır'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır, Manisa, Kahramanmaraş belediyeleri bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla aramalar sürüyor. Aramalar, 750 bin metrekarelik alandaki baraj gölü ve karadan oluşturulan 13 ayrı arama sahasında devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri uzaktan kumandalı su altı tespit cihazı (ROV) ile çalışmalarını su altında sürdürürken, AFAD ekipleri botlarla, dalgıç polisleri su altında, özel harekat polisleri iz takip köpekleriyle karadan, helikopter ve drone ile havada arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, arama çalışmalarını yerinden takip etti.

GÜLİSTAN'IN SON GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGEDEN GEÇEN ARAÇLAR TESPİT EDİLDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp üniversiteli Gülistan Doku'nun son görüldüğü noktada, o anlarda yoldan çift yönlü geçen tüm araçlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlendi. Sürücüler ile bütün yolcuların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Emniyet birimlerinin şu ana kadar 80 aracın sürücüleriyle birlikte toplam 140 kişinin ifadesinin alındığı belirtildi.


Diyarbakır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:05 Kaynak: DHA
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