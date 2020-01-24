Gülistan'ın son görüldüğü yerde, yoldan geçen araçlardakiler ifade verdi -2 - Son Dakika

Tunceli 'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 160 kişilik ekiple 20'nci gününde de devam etti. Gülistan'ın son görüldüğü noktada, o anlarda geçen tüm araçlar tespit edildi, sürücülerle birlikte toplam 140 kişinin ifadesi alındı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü sabah saatlerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır 'da yaşayan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. İlerleyen günlerde Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

16 KİŞİLİK EKİP 750 BİN METREKARELİK ALANDA ARIYOR

GÜLİSTAN'IN SON GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGEDEN GEÇEN ARAÇLAR TESPİT EDİLDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp üniversiteli Gülistan Doku'nun son görüldüğü noktada, o anlarda yoldan çift yönlü geçen tüm araçlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlendi. Sürücüler ile bütün yolcuların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Emniyet birimlerinin şu ana kadar 80 aracın sürücüleriyle birlikte toplam 140 kişinin ifadesinin alındığı belirtildi.