Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği anaokulunda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği anaokulunda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 37'nci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ile jandarma arama-kurtarma ekipleri katılıyor.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce çekilen görüntülerine yenisi eklendi. Yeni görüntüde, üniversiteli genç kız, kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği kent merkezindeki anaokulunda, öğrencileri eğlendirmek için oyunlar sergiliyor.


Munzur Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:40 Kaynak: DHA
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