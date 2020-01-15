Gülistan, 'Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' demiş (Tekrar) - Son Dakika

TUNCELİ'de 5 Ocak gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, sürerken olayla ilgili detaylara DHA ulaştı. Genç kızın kaybolmadan bir gün önce yurtta bulunan arkadaşına, "Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaldığı yurttan 5 Ocak günü çıkıp, bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine yurtta kalan arkadaşları Kübra O., ve Dilek M.'nin emniyete giderek, 'kayıp' müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

ERKEK ARKADAŞININ BİR KIZLA INI GÖRDÜ

DHA'nın ulaştığı bilgilere göre, polise ifade veren aynı yurtta kalan arkadaşı Dilek M., "Gülistan yaklaşık bir ay önce erkek arkadaşı Z.A'dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Z.A'nın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan'ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı" dediği öğrenildi.

ARAMALARDA REÇETE VE NOT KAĞIDI BULUNDU

Yapılan aramalarda Sarısaltuk Viyadüğü altında Gülistan Doku'ya ait olan reçete ve not kağıdı ele geçirildi. Bulunan not kağıdı, Gülistan'nın diğer yazılarıyla mukayese için, incelenmek üzere kriminal şubeye gönderildi.

AİLESİ YURTTA BAŞKA NOT BULDU