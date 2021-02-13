Güliz Ayla: Birbirimizin sırtından vurmaya meraklı insanlar olduk - Son Dakika

Güliz Ayla: Birbirimizin sırtından vurmaya meraklı insanlar olduk

13.02.2021 08:22
Güliz Ayla: Birbirimizin sırtından vurmaya meraklı insanlar olduk, System.String[]

? "Evdekilere Söyle" isimli yeni single çalışmanız hayırlı olsun öncelikle. Şarkının klibinde cesur, güçlü, bir yandan da esprili ve eğlenceli bir kadın var. Şarkının hikayesini bizimle paylaşır mısın?

? "Evdekilere Söyle" isimli yeni single çalışmanız hayırlı olsun öncelikle. Şarkının klibinde cesur, güçlü, bir yandan da esprili ve eğlenceli bir kadın var. Şarkının hikayesini bizimle paylaşır mısın?

Evdekilere Söyle'yi yazdığımda, müziğim adına bayağıdır heyecanlanmadığım kadar heyecanlandım. Çünkü bana albüm çıkardığım ilk yıllarımı anımsatan bir şarkı oldu. Aslında kurduğun bu ifadeler biraz da beni anlatıyor, yani bu klipte tamamen olduğum gibi biriyim diyebiliriz.

? Şarkının stüdyo aşaması nasıl geçti?

Çok uzun sürdü. Ben şarkıyı bir sene önce yazmışken, nihayet çalışmak istediğim aranjörümü (Sabi Saltiel) de bulmuşken, araya birden pandemi girdi ve her şey yavaşladı. Sürecin ilk başında bol bol vaktim olmasını avantajlı bulsam da sonra üretkenliğimi ve iş motivasyonumu maalesef olumsuz yönde etkiledi. O yüzden zordu diyebilirim her anlamda.

? Şarkıya oldukça eğlenceli bir klip çektiniz. Kimlerle çalıştınız?

Klibi Melih Kun çekti. Daha önce çalıştığım biri ve aynı zamanda arkadaşım. Şarkıyı dinledikçe klibini Melih'in çekmesi gerekiyor diye düşünüyorduk zaten. En az Melih kadar klibe emeğini koyan bir başka isim de dansçı Akay Üstünel. Kendi öğrencilerini de yanına alarak klipte bana destek oldular. Aslında kocaman bir aile klibi gibi oldu fakat herkes birbirini yeni tanıyordu. Covid döneminde çekildiği için tabii ki çok titiz ve dikkatli davranıldı ama set sonrası bir haftayı anksiyetelerle geçirdim. Hiç fire vermeden bir set macerası bittiği için mutluyum.

ARTIK ÖZELLİKLE NEYİ İSTEMEDİĞİMİ BİLİYORUM

? Her yeni şarkıda imaj olarak farklı bir Güliz Ayla görüyoruz karşımızda. Bu en yeni Güliz Ayla'yı hem içsel hem de görsel olarak nasıl tanımlarsınız?

Her yıl çok daha biliyorum ne istediğimi. Hatta özellikle ne istemediğimi. Sanırım bu daha önemli hayatta. Ne istemediğini bilmek. Görsel olarak ben hep aynı kadını görüyorum aslında, 32 yıldır kendimle beraber olduğum için... (Gülüyor) Ben evvelinden beri böyleyim, saçımı, kıyafetlerimi sürekli değiştiririm. Şu an kendimi daha önce görmediğim hiçbir halimle karşılaşmadım, benim saç baş hep değişir. (Gülüyor)

? Kendi şarkılarını söyleyen bir sanatçı olarak yazıp bestelediklerinizi ilk kime dinletirsiniz?

İlk en yakınlarıma dinletirim, bu şarkıyı da Ege'ye (Çubukçu) dinletmiştim ilk. İkimiz de çok heyecanlandık. Şarkı zaten Ege'yle hikayemizden bahsediyor, o yüzden en başından beri her halini biliyor.

Birbirimizin sırtından vurmaya meraklı insanlar olduk

? Pandemi nedeniyle tüm dünya zor bir süreçten geçiyoruz. Siz de bu süreçte müzik emekçilerine destek için harekete geçen isimlerden oldunuz. Yapılanlar ve gelinen aşamayla ilgili neler söylemek istersiniz?

Müzik sektörü her zaman sorunluydu, başından beri bunu söylüyorum. Biz asla bir araya gelemeyen, birbirimizi sırtından vurmaya çok meraklı insanlar olduk. O yüzden de en çok zararı müzisyenler gördü doğal olarak. Bu süreç zarfında bireysel olarak müzisyenlere yardım eden sanatçılar oldu, yönetim kurullarında bulunduğum MSG ve POPSAV zor durumdaki sahne emekçileri için etkinlikler oluşturdu. Biz felaketlerden önce tedbir almayı öğrenmediğimiz takdirde daha iyisi gelmeyecek başımıza, çok çalışmalıyız bunun için.

? Bundan sonra müziğinizle ilgili bizleri neler bekliyor?

Ben de bilmiyorum. Hep sezgilerimle hareket ettim. Öyle devam edeceğim. Sırada şahane bir isimle, şahane bir şarkıcının şarkısını düzenleyip yorumlayacağım, en belli planım bu...

Güliz Ayla: Birbirimizin sırtından vurmaya meraklı insanlar olduk

Şarkı, Müzik, Ege, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Güliz Ayla: Birbirimizin sırtından vurmaya meraklı insanlar olduk - Son Dakika Magazin


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