Son Dakika Haberleri: Güliz Ayla "öyle sev" ile yazı getirdi!
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Güliz Ayla "öyle sev" ile yazı getirdi!

1 saat önce

İkinci stüdyo albümü "Parla" ile büyük beğeni toplayan Güliz Ayla, yepyeni single çalışması "Öyle Sev"i Sony Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Güliz Ayla

Sözleri Güliz Ayla, müziği Güliz Ayla ve Ufuk Kevser'e ait olan şarkının düzenlemesi ise son dönemde yaptığı aranje ve remixlerle adından sıkça söz ettiren Ufuk Kevser'e ait.

Güliz Ayla'nın söz yazarı ve besteci kimliğiyle birçok hit şarkıya imza attığı "Parla" albümünün son video klip şarkısı "Öldür Beni"nin remixinde de imzası bulunan Ufuk Kevser ile hazırladıkları kıpır kıpır şarkıları "Öyle Sev" bu yazın hit şarkılarından olmaya aday.

"ÖYLE SEV"E MURAD KÜÇÜK YÖNETMENLİĞİNDE KLİP!..

Hareketli kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan "Öyle Sev"in video klibi, Murad Küçük yönetmenliğinde Şile sahillerinde 12 saatte kaydedildi.

Çekişmeli tatlı bir aşk hikayesinin canlandırıldığı klip, heyecanlı ve rengarenk görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Güliz Ayla single fotoğrafları için moda fotoğrafçısı Hakan Adil'in objektifine poz verdi. Klipte kullanılan kıyafetlerde ise başarılı styling Bedirhan Taşçı ve Serhat Pabuccuoglu'nun imzaları bulunuyor.

14 Haziran Cuma günü tüm müzik platformlarında Güliz Ayla'nın yepyeni şarkısını dinleyebilir, YouTube GulizAylaVEVO kanalında da "Öyle Sev" video klibini izleyebilirsiniz.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:08 Kaynak: Bültenler
Söz, Güncel
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