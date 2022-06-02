Gülizar Biçer Karaca: "Benim veya Ailemin Başına Birşey Gelirse Sorumlusu Erdoğan'dır" - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: "Benim veya Ailemin Başına Birşey Gelirse Sorumlusu Erdoğan'dır"

02.06.2022 19:41
Gülizar Biçer Karaca: "Benim veya Ailemin Başına Birşey Gelirse Sorumlusu Erdoğan'dır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin dünkü grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Karaca, “Bana ve parti arkadaşlarıma karşı hukuka aykırı ve suç teşkil eden davranışlarını sergilemeye devam eden şüpheli hakkında şikayetçi olmak zorunluluk arz etmiştir. Benim veya ailemin canına veya mallarının başına bir şey gelmesi durumunda sorumlunun şüpheli olduğunun bilinmesini istiyorum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin dünkü grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Karaca, "Bana ve parti arkadaşlarıma karşı hukuka aykırı ve suç teşkil eden davranışlarını sergilemeye devam eden şüpheli hakkında şikayetçi olmak zorunluluk arz etmiştir. Benim veya ailemin canına veya mallarının başına bir şey gelmesi durumunda sorumlunun şüpheli olduğunun bilinmesini istiyorum" dedi.

Gülizar Biçer Karaca, bugün yaptığı yazılı açıklamada, partisinin dünkü grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Gezi eylemlerine kendisinin de katıldığını söyleyen Karaca, Erdoğan hakkında kamu davası açılması gerektiğini belirtti. Karaca, suç duyurusu dilekçesinde şunları kaydetti:

"ERDOĞAN'IN BEYANLARI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞALI ÇOK OLMUŞTUR"

"Erdoğan'ın beyanları ifade özgürlüğü sınırlarını aşalı çok olmuştur. Erdoğan, sadece katıldığı grup toplantısında değil bulunduğu her ortamda beni, muhalefetteki diğer milletvekillerini ve başta Gezi Parkı eylemlerine katılanlar olmak üzere kendisine muhalif olan herkesi aşağılamayı, hakaret etmeyi, kendisinden olmayanı terörist sıfatı ile yaftalamayı alışkanlık haline getirmiştir. Erdoğan'ın uzun zamandır hakaretlerine ve iftira içerikli söylemlerine devam ettiği tartışmasız bir gerçek olup, bu durum tüm toplum tarafından bilinmektedir. Erdoğan, bu durumu adeta alışkanlık haline getirmiştir.

"BENİM VE AİLEMİN BAŞINA BİRŞEY GELMESİ DURUMUNDA SORUMLU ERDOĞAN'DIR"

Erdoğan, uzun zamandır öncelikle büyük Türk Milleti'ne, Türk kadınlarına, kendisi gibi düşünmeyen kadın, çocuk, erkek ayrımı olmaksızın insanlığa, suça konu konuşmasıyla da Anayasa tarafından güvence altına alınmış toplantı ve gösteri özgürlüğü kapsamında bu hakkını kullanan kişilere karşı suç işlemeye devam etmiş, iftira ve hakaretlerine devam etmiştir. Bana ve parti arkadaşlarıma karşı hukuka aykırı ve suç teşkil eden davranışlarını sergilemeye devam eden şüpheli hakkında şikayetçi olmak zorunluluk arz etmiştir. Benim veya ailemin canına veya mallarının başına bir şey gelmesi durumunda sorumlunun şüpheli olduğunun bilinmesini istiyorum.

"KAMU DAVASI AÇILMALI"

Yukarıda sunduğumuz ve Sayın Başsavcılığınız tarafından resen gözetilecek sebeplerle gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılması ve akabinde şüpheli Recep Tayyip Erdoğan hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Gülizar Biçer Karaca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: 'Benim veya Ailemin Başına Birşey Gelirse Sorumlusu Erdoğan'dır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülizar Biçer Karaca: "Benim veya Ailemin Başına Birşey Gelirse Sorumlusu Erdoğan'dır" - Son Dakika
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