Gülizar Biçer Karaca: "'Camide İçki İçtiler' Yalanının Görüntüleri Ortada Yok Ama AKP Genel Merkezi'ndeki Pudra Şekercilerinin Görüntüleri Ortada - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: "'Camide İçki İçtiler' Yalanının Görüntüleri Ortada Yok Ama AKP Genel Merkezi'ndeki Pudra Şekercilerinin Görüntüleri Ortada

01.06.2022 16:46
Gülizar Biçer Karaca: "'Camide İçki İçtiler' Yalanının Görüntüleri Ortada Yok Ama AKP Genel Merkezi'ndeki Pudra Şekercilerinin Görüntüleri Ortada

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında Gezi protestolarını hedef alan sözleriyle ilgili “Camide içki içtiler yalanının görüntüleri 469 haftadır ortada yok, ama AKP Genel Merkezi’ndeki pudra şekercilerinin görüntüleri ortalığa saçıldı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında Gezi protestolarını hedef alan sözleriyle ilgili "Camide içki içtiler yalanının görüntüleri 469 haftadır ortada yok, ama AKP Genel Merkezi'ndeki pudra şekercilerinin görüntüleri ortalığa saçıldı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karacak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi protestolarıyla ilgili bugün partisinin grup toplantısındaki konuşmasına sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi. Erdoğan'ın "Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami'nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, evet bira şişeleri ile bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, nedir değildir; öyle bir şey yok" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşımına ekleyen Biçer Karaca, şöyle dedi:

"Gidişinin kadınlar elinden olduğunu gördükçe zihniyetleri dillerine dökülüyor.

Haaa unutmadan!

Camide içki içtiler yalanının görüntüleri 469 haftadır ortada yok ama AKP Genel Merkezindeki pudra şekercilerinin görüntüleri ortalığa saçıldı."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: ''Camide İçki İçtiler' Yalanının Görüntüleri Ortada Yok Ama AKP Genel Merkezi'ndeki Pudra Şekercilerinin Görüntüleri Ortada - Son Dakika


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