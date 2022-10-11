Gülizar Biçer Karaca: "Çoklu Hak İhlallerinin Yaşandığı Cezaevlerinde Görüşmeler Gerçekleştirmeyi Planlıyoruz" - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: "Çoklu Hak İhlallerinin Yaşandığı Cezaevlerinde Görüşmeler Gerçekleştirmeyi Planlıyoruz"

11.10.2022 12:35
Gülizar Biçer Karaca: "Çoklu Hak İhlallerinin Yaşandığı Cezaevlerinde Görüşmeler Gerçekleştirmeyi Planlıyoruz"

CHP, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini incelemek için gelen talepler doğrultusunda cezaevlerine ziyaret programı başlatacağını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Çoklu hak ihlallerinin yaşandığı cezaevlerinde; sağlıktan beslenmeye iletişim hakkından görüşmelere, mahkumların yaşadığı sorunların görünür olması ve yaşanan ihlallerin önlenmesi için görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini incelemek için gelen talepler doğrultusunda cezaevlerine ziyaret programı başlatacağını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Çoklu hak ihlallerinin yaşandığı cezaevlerinde; sağlıktan beslenmeye iletişim hakkından görüşmelere, mahkumların yaşadığı sorunların görünür olması ve yaşanan ihlallerin önlenmesi için görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini incelemek için gelen talepler doğrultusunda cezaevlerine ziyaret programı başlatacağını açıkladı.

CHP İnsan Hakları Çalışma Grubu üyeleriyle birlikte cezaevlerinde yerinde ziyaretler yapacaklarını belirten Karaca, cezaevlerinden çok sayıda mektup aldıklarını, tutuklu ve hükümlülerin mektuplarının yanı sıra ailelerin de telefon ve maillerle kendilerine ulaştığını belirtti.

"EKİM AYI İÇERİSİNDE CEZAEVİ ZİYARETİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Karaca, şu açıklamayı yaptı:

"Ekonomik buhranın yaşandığı ülkemizde sadece dışarıda değil içeride de ciddi sorunlar yaşanıyor. Maddi zorluklar konusunda yüzlerce talep var. Mahkumlar 'Beslenemiyoruz, açız, verilen öğünlerle doymuyoruz' diyor. Sadece ekonomik değil pek çok konuda; idarenin keyfiyetinden haklara erişim engellerine çoklu hak ihlallerinin yaşandığı cezaevlerinde sağlıktan beslenmeye iletişim hakkından görüşmelere mahkumların yaşadığı sorunların görünür olması ve yaşanan ihlallerin önlenmesi için görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ekim ayı içerisinde İnsan Hakları Çalışma Grubu üyelerimizle yapacağımız toplantının ardından ziyaretleri başlatacağız."

Fotoğraflar: ARŞİV

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: 'Çoklu Hak İhlallerinin Yaşandığı Cezaevlerinde Görüşmeler Gerçekleştirmeyi Planlıyoruz' - Son Dakika

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