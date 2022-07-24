Gülizar Biçer Karaca: "Herkesin Tek Çözüm Adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu Olmuş" - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: "Herkesin Tek Çözüm Adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu Olmuş"

24.07.2022 17:18
Gülizar Biçer Karaca: "Herkesin Tek Çözüm Adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu Olmuş"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Balıkesir’de düzenlenen “Milletin Sesi Miting’i” öncesinde, “Her yerde maalesef insanlarımız çok zor durumda. Ama şunu söylüyorlar. ‘Artık biz, saraya sesimizi duyuramıyoruz. Bizim tek umudumuz kaldı. Kılıçdaroğlu ne derse, saray onu yapıyor. Lütfen Genel Başkan’a bunu söyleyin. Bunu söylesin.’ Herkesin tek çözüm adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olmuş” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Balıkesir'de düzenlenen "Milletin Sesi Miting'i" öncesinde, "Her yerde maalesef insanlarımız çok zor durumda. Ama şunu söylüyorlar. 'Artık biz, saraya sesimizi duyuramıyoruz. Bizim tek umudumuz kaldı. Kılıçdaroğlu ne derse, saray onu yapıyor. Lütfen Genel Başkan'a bunu söyleyin. Bunu söylesin.' Herkesin tek çözüm adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olmuş" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP'nin düzenlediği "Milletin Sesi Miting'i" öncesinde Balıkesir'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Karaca, şunları söyledi:

"CHP çok uzun zamandan beri Genel Başkanımızın önderliğinde 'Milletin Sesi' olmak adına mitingler başlattı, Mersin'den biliyorsunuz. Bugün üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Gerçekten üç gündür, Körfez bölgesinde çalıştım. İnsanlar, bizim hiçbir şey söylememize gerek kalmadan, 'Biz oradayız. Biz orada sesimizi, çığlığımızı duyurmak için geleceğiz' dediler. Tabii bugün, bu meydanda olması oldukça anlamlı. Lozan'ın yıl dönümündeyiz. Bu ülkenin tapusu, Lozan'ın yıl dönümüzdeyiz ve önümüzdeki yıl, 2023 yılında bugünü, 24 Temmuz'u Lozan Bayramı olarak kutlamanın heyecanıyla buradayız.

"TAŞIMA YOK. HERKES GÖNLÜYLE GELİYOR"

Balıkesir'de aslında mevsim olarak tarımın, turizmin çok fazla olduğu bir mevsim. Ama insanlar o kadar bunalmış ve o kadar çare arar duruma gelmişler ki buraya gelip, Genel Başkanımızdan dertlerinin çaresini, halkın iktidarında dertlerinin çarelerini dinlemeye gelecekler. Şu sıcakta, daha dört saat var ve alan yavaş yavaş dolmaya başladı. Taşıma yok. Herkes gönlüyle geliyor. Otobüsler gönderip aldırmıyoruz. Herkes akın akın Lozan'ın yıl dönümünde Kuvayı Milliye Meydanı'nda milletin sesini dinlemek için geliyor.

"KURTARIN BİZİ' DİYORLAR. HER YERDE MAALESEF İNSANLARIMIZ ÇOK ZOR DURUMDA"

Ben Körfez bölgesinde çalıştım. Zeytincilik biliyorsunuz burada çok yaygın. Zeytinin maliyetiyle artık vatandaş o kadar zor anlar yaşamaya başlamışlar ki 'Zeytini toplatacak yevmiye paramız yok. Sayın Genel Başkanımız bunu söylesin' diyorlar. Yine ayrıca orman köylüleri, artık ormanlarla yan yana, hısım olarak yaşarlarken diyorlar ki 'Biz ormana girebilmek için, ormanları koruyabilmek için arabalarımızın plakalarını 34 ya da başka plakalar, lüks arabalar almak zorunda kalacağız' diyorlar. Vatandaş her yerde; turizmci şikayetçi. Beklenen, maalesef hayat pahalılığıyla, ekonomik buhranla gelen, beklenen turizm gerçekleşmedi. Zeytin üreticileri ciddi anlamda sorunlu. Orman köylüleri çok ciddi anlamda mağdur. Aslında Balıkesir'in her köşesinden bütün esnafın, bütün üreticinin, işçinin emekçinin tek bir feryadı var. 'Kurtarın bizi' diyorlar. Her yerde maalesef insanlarımız çok zor durumda. Ama şunu söylüyorlar. 'Artık biz, saraya sesimizi duyuramıyoruz. Bizim tek umudumuz kaldı. Kılıçdaroğlu ne derse, saray onu yapıyor. Lütfen Genel Başkan'a bunu söyleyin. Bunu söylesin.' Herkesin tek çözüm adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olmuş."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: 'Herkesin Tek Çözüm Adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu Olmuş' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülizar Biçer Karaca: "Herkesin Tek Çözüm Adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu Olmuş" - Son Dakika
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