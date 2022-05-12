Gülizar Biçer Karaca: İstanbul'un Kaybını Hazmedemeyen Zihniyet, Yargı Eliyle İstanbul'u Kazananlardan Hesap Sormaya Çalışıyor - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: İstanbul'un Kaybını Hazmedemeyen Zihniyet, Yargı Eliyle İstanbul'u Kazananlardan Hesap Sormaya Çalışıyor

12.05.2022 16:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay’ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yargılandığı bazı davalarda verilen ve ‘siyasi yasak’ da içeren cezaları onamasına ilişkin, “İstanbul’un kaybını hazmedemeyen zihniyet, yargı eliyle İstanbul’u kazananlardan hesap sormaya çalışıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yargılandığı bazı davalarda verilen ve 'siyasi yasak' da içeren cezaları onamasına ilişkin, "İstanbul'un kaybını hazmedemeyen zihniyet, yargı eliyle İstanbul'u kazananlardan hesap sormaya çalışıyor" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM'de gazetecilerin, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki onama kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine İstanbul İl Başkanlığı'na gitme talimatı vermesine ilişkin bir soru üzerine Karaca, öncelikle İstanbul milletvekillerinin gideceğini, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan kanun teklifinin tamamlanmasıyla da tüm milletvekillerinin İstanbul'da olacağını söyledi.

Tutuklama kararı ile ilgili soruya Karaca, "Tutuklama kararı şöyle; Ceza İnfaz Kanunu'na göre, giriş çıkış anlamında. Cezaevinde kalmayacak. Siyasi yasak getirildi. O nedenle gideceğiz hem dayanışma hem hukuksuzluğa karşı tepkimizi ortaya koyacağız" dedi. Karaca, şunları söyledi:

"Hesaplamalarımızı yapıyoruz. Siyasi yasak getirildiği ifade ediliyor. Biz de bilmiyoruz. Basından ancak öğrendik. Öyle olursa siyasi yasak olunca il başkanlığı da maalesef şey olacak.

Bu zaten tamamen toplumu bu şekilde ayrıştırmak ve kaotik ortam yaratılmaya çalışılıyor. Biz, İstanbul İl Başkanı'mızın arkasındayız. İşlediği iddia edilen ve bugün onanan, hukuk anlamında ceza gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. İstanbul'un kaybını hazmedemeyen zihniyet, yargı eliyle İstanbul'u kazananlardan hesap sormaya çalışıyor."

Gülizar Biçer Karaca: İstanbul'un Kaybını Hazmedemeyen Zihniyet, Yargı Eliyle İstanbul'u Kazananlardan Hesap Sormaya Çalışıyor
Gülizar Biçer Karaca: İstanbul'un Kaybını Hazmedemeyen Zihniyet, Yargı Eliyle İstanbul'u Kazananlardan Hesap Sormaya Çalışıyor
Gülizar Biçer Karaca: İstanbul'un Kaybını Hazmedemeyen Zihniyet, Yargı Eliyle İstanbul'u Kazananlardan Hesap Sormaya Çalışıyor
Gülizar Biçer Karaca: İstanbul'un Kaybını Hazmedemeyen Zihniyet, Yargı Eliyle İstanbul'u Kazananlardan Hesap Sormaya Çalışıyor

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: İstanbul'un Kaybını Hazmedemeyen Zihniyet, Yargı Eliyle İstanbul'u Kazananlardan Hesap Sormaya Çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülizar Biçer Karaca: İstanbul'un Kaybını Hazmedemeyen Zihniyet, Yargı Eliyle İstanbul'u Kazananlardan Hesap Sormaya Çalışıyor - Son Dakika
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