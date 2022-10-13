Gülizar Biçer Karaca: "Özgürlük Tarlalarında Kumpasınızın, İhanetinizin ve Baskınızın Tohumları Asla Yeşermeyecek" - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: "Özgürlük Tarlalarında Kumpasınızın, İhanetinizin ve Baskınızın Tohumları Asla Yeşermeyecek"

13.10.2022 19:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Sansür Yasası” teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında; “İstiyorsunuz ki gerçekler ortaya çıkmasın, kumpaslarınız ortaya çıkmasın, kumpaslarla yürüttüğünüz siyasetiniz seçim dönemine kadar algı yönetsin ama boşuna. Özgürlük tarlalarında kumpasınızın, ihanetinizin ve baskınızın tohumları asla yeşermeyecek. Çünkü bu ülke Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek yola çıktığı tam bağımsızlığı ve özgürlüğü mayasında hisseden bir milletin ülkesidir. Emeğiniz, mücadeleniz boşadır. Özgürlük kazanacak, demokrasi kazanacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Sansür Yasası" teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında; "İstiyorsunuz ki gerçekler ortaya çıkmasın, kumpaslarınız ortaya çıkmasın, kumpaslarla yürüttüğünüz siyasetiniz seçim dönemine kadar algı yönetsin ama boşuna. Özgürlük tarlalarında kumpasınızın, ihanetinizin ve baskınızın tohumları asla yeşermeyecek. Çünkü bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıktığı tam bağımsızlığı ve özgürlüğü mayasında hisseden bir milletin ülkesidir. Emeğiniz, mücadeleniz boşadır. Özgürlük kazanacak, demokrasi kazanacak" dedi.

"Sansür Yasası" teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurul'da şunları söyledi:

"29'UNCU MADDE GEÇTİ, TALİMAT YERİNE GELDİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN SIRALARI BOŞALDI"

"29'uncu madde geçti, talimat yerine geldi ve Cumhur İttifakı'nın sıraları boşaldı. 29'uncu madde ile hapis cezalarıyla toplumu baskı altına, susturabilme olanağını elde etmenin rahatlığıyla da sayın vekil arkadaşlarımız odalarına çekildiler. 'Korku ve panik yaratma' saikiyle gerçeğe aykırı bilgiyi yaymayı cezalandırmak için az önce 'evet' dediğiniz bu yasada 29'uncu maddedeki, 'korku ve panik yaratma' saikini nasıl tespit edeceksiniz? ya da gerçeğe aykırı olduğuna kim karar verecek? Bu saiki fal bakarak mı göreceksiniz? İşte ironi bu. Dün arkadaşımızın burada yaptığı eylemin niyeti belli olduğu halde bu şekilde sorgulayabiliyoruz ama ne ironidir ki bu saiki sorgulamadan 'evet' diyebiliyoruz. En kötü yasalar iyi uygulayıcıların elinde adaletli olur ama en iyi yasalar kötü uygulayıcıların elinde de maalesef ciddi hak ihlallerine sebep olur. Bugün yargının bu derece talimatla çalıştığı ülkemizde bu yasanın nasıl uygulanacağını ve kimler için hangi şekilde uygulanacağını bilmemek hakikaten gülünç gelir.

"SADECE BİLGİYİ PAYLAŞAN DEĞİL, BEĞENEN DE 3 YIL CEZAEVİ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Bu yasa yürürlüğe girmeden daha Meclis'te görüşülmeden bir birim kuruldu. Birim dezenformasyonla mücadele birimi. Bu birimin başına İdris Kardaş getirildi. İdris Kardaş, 'Erdoğan'ın hakikat mücadelesine ortak olmak onurdur' diyor. Bu arkadaşın, bu birimin ve Fahrettin Altun'un çıkarttığı bu bilgi notlarına, dezenformasyon raporuna göre mahkemeler ceza verecek. Sadece bilgiyi paylaşan değil, beğenen de 3 yıl cezaevi riskiyle karşı karşıya kalacak.

"DÜNYA LİGİNDE TWİTTER'DA İÇERİK KALDIRMAKTA ŞAMPİYON OLMUŞUZ"

2012-2020 yılları arasında Twitter Şeffaflık Raporu'na göre: Twitter'a dünya genelinde 12 bin 499 mahkeme kararı gönderilmiş. Bunun 7 bin 70'i Türkiye'ye ait. Dünya liginde Twitter'da içerik kaldırmakta şampiyon olmuşuz. Rusya bizim yarımız oranında ikinci sırada. Yine Facebook'ta içerik kaldırmada 2 bin 452 rakamıyla beşinci sıradayız. Yani aslında sosyal medyada her türlü yasakta şampiyonlar liginde oynarken neden hala böyle bir baskı, böyle bir sansür, düşünce ve ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemeyle Meclis'te bunu yapıyorsunuz.

"ÖZGÜRLÜK KAZANACAK, DEMOKRASİ KAZANACAK"

Bütün milletvekili arkadaşlarımız konuşmalarında, 'Sizler doğru bilgiler bile olsa işinize gelmeyenleri yasaklayacaksınız, hapse atacaksınız, baskı kuracaksınız' dedi. Ben başka bir açıdan bakmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi seçim yaklaştıkça geçtiğimiz aylardan başlayarak kumpaslar kurmaya başladınız. Bu kumpasları planlayıp aynı zamanda sarayın propaganda aracına dönüşmüş basına manşetleri gönderdiniz. Ama daha 24 saat geçmeden kara propagandanız ve kumpasınız çöküyor. Asıl sizi rahatsız eden bu. İstiyorsunuz ki gerçekler ortaya çıkmasın, kumpaslarınız ortaya çıkmasın, kumpaslarla yürüttüğünüz siyasetiniz seçim dönemine kadar algı yönetsin ama boşuna. Özgürlük tarlalarında kumpasınızın, ihanetinizin ve baskınızın tohumları asla yeşermeyecek. Çünkü bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıktığı tam bağımsızlığı ve özgürlüğü mayasında hisseden bir milletin ülkesidir. Emeğiniz, mücadeleniz boşadır. Özgürlük kazanacak, demokrasi kazanacak."

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Gülizar Biçer Karaca, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: 'Özgürlük Tarlalarında Kumpasınızın, İhanetinizin ve Baskınızın Tohumları Asla Yeşermeyecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülizar Biçer Karaca: "Özgürlük Tarlalarında Kumpasınızın, İhanetinizin ve Baskınızın Tohumları Asla Yeşermeyecek" - Son Dakika
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