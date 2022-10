Gülizar Biçer Karaca: "Sarayın Yıllık Gıda Harcaması 4 Milyon TL Halka Harcansaydı 500 Bin Çocuğa Günlük Süt, 2 Bin 222 Aileye Aylık İhtiyacı Olan Et...

Sayıştay raporuna göre Cumhurbaşkanlığı sarayının bir yıllık erzak giderinin 4 milyon TL olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Sarayın yıllık gıda harcaması 4 milyon TL halka harcansaydı 500 bin çocuğa günlük süt, 2 bin 222 aileye aylık ihtiyacı olan et dağıtılabilirdi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın bir günlük harcamasının 10 milyon TL, yıllık gıda harcamasının ise 4 milyon TL olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı, Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sarayın yıllık giderleriyle neler yapılabileceğine dair bir hesaplama yaptı. Biçer Karaca'nın hesabı ve yaptığı kıyaslama şöyle:

"4 MİLYON TL İLE 40-44.4 TON ET ALINARAK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILABİLİRDİ"

"Gıda harcamasını et, süt, yumurta, pirinç, bulgur gibi temel gıdalara, ya da domates ve patates gibi yaygın tüketilen sebzelere harcansaydı yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin temel ihtiyaçları karşılanabilirdi. Ankara Ticaret Borsası'ndan günlük aldığımız fiyatlar göz önünde bulundurularak yaptığımız hesaplamaya göre; 4 milyon TL ile 40-44.4 ton et alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir. Türkiye'de ortalama tüketim rakamlarına göre 4 kişilik bir aile için öngörülen ayda 20 kilo et tüketimi baz alındığında 2000-2222 aileye et desteği yapılabilir. Halka sarayın yıllık erzak harcaması kadar süt dağıtılacak olsaydı, piyasadaki ortalama perakende fiyatlarına göre satın alınabilecek kutu süt miktarı 200 ton! 1 yaş üzeri bir çocuğun günlük süt ihtiyacı iki bardak, yani 400 ml olarak kaydedilmektedir. Bu durumda rakam 500 bin çocuğun günlük ihtiyacına denk gelir. En pahalı perakende patates fiyatı üzerinden dahi hesaplandığında Sarayın şaşalı harcamaları yerine vatandaşlara 667 ton patates alınabilir.

"SARAY'IN BİR AYLIK HARCAMASI 2 BİN 857 KİŞİNİN EMEKLİ MAAŞINA DENK GELİYOR"

Geçtiğimiz aylarda yapılan sözde iyileştirmelerle Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Bu hesapla bile Saray'ın bir aylık harcaması 2 bin 857 kişinin emekli maaşına denk geliyor. Bugün engelli vatandaşlar için evde bakım aylığı, son düzeltmelerle 3 bin 336 TL olarak kayıtlara geçmekte. Saraya değil vatandaşa harcansa tam 2 bin 999 kişiye daha evde bakım ücreti ödenebilir. Bin 818 asgari ücretlinin maaşı ödenebilir, 9'da 1'i öğretmen maaşı olan 8 bin 576 TL'den; bin 166 öğretmen maaşı ödenebilirdi.

"AÇLIK SINIRI ALTINDA YAŞAYAN BİN 428 HANEYE DESTEK SUNULABİLİRDİ"

BİSAM'a göre 7 bin 2 TL olan açlık sınırı için; sınırın altında yaşayan bin 428 haneye destek sunulabilir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı bin 918 lira, yetişkin bir kadın için bin 803, 15-18 yaş bir genç için bin 983, 4-6 yaş arası bir çocuk için bin 298 liradır. Buna göre; 5 bin 213 erkeğe, 5 bin 546 kadına, 7 bin 704 4-6 yaş arasındaki çocuğa aylık yaşamaları için gereken gıda için destek sunulabilir. BİSAM verilerine göre 24 bin 221 olan yoksulluk sınırı için; 412 aileye yoksulluk sınırında yaşamaları için aylık destek sunulabilirdi.

"BİN 311 OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİYE, 800 İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE DESTEK SUNULABİLİRDİ"

Eğitim-İş verilerine göre okul öncesi eğitime başlama maliyeti 7 bin 626 TL, ilkokula başlama maliyeti 12 bin 500 TL'dir. Bu veriler baz alındığında bin 311 okul öncesi öğrenciye, 800 ilkokul öğrencisine destek sunulabilir. Devlet üniversitesinde okuyan öğrencinin aylık maliyeti minimum 5 bin, vakıf üniversitesinde okuyanların aylık maliyetinin minimum 7 bin TL olduğunu göz önüne aldığımızda; 2 bin devlet üniversitesi öğrencisinin, bin 428 vakıf üniversitesi öğrencisinin maliyeti karşılanabilirdi. KYK tarafından; lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine bin 700 TL, doktora öğrencilerine de 2 bin 550 TL burs verilmektedir. Bu veriler doğrultusunda; 11 bin 765 lisans öğrencisine, 5 bin 882 yüksek lisans öğrencisine, 3 bin 921 doktora öğrencisine burs verilebilirdi. Bin 684 TL yaşlılık aylığından; 5 bin 938 kişiye yaşlılık aylığı ödenebilirdi.

"10 MİLYON TL; BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR YA DA YULAF EKİLİ 238 BİN 95 DÖNÜM ARAZİYE EŞİT"

Sarayın günlük harcaması saraya değil üretime ve üreticiye yapılsaydı; 10 milyon TL; buğday, arpa, çavdar ya da yulaf ekili 238 bin 95 dönüm, çeltik ve pamuk ekili 131 bin 579 dönüm araziye, 400 bin dönüm zeytinliğe ve 666 bin 667 kovan için verilen tarımsal desteğe eşit."