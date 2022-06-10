Gülizar Biçer Karaca: "Vatandaşlarını Unutan Bu İktidara Artık Dur Demek Gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Vatandaşlarını unutan, ülkemizin gelirini 84 milyonla eşit, adil paylaşmayan bu iktidara artık dur demek gerekiyor. Tek hedef var halkın iktidarı, tek hedef CHP'nin, Millet İttifakı'nın iktidarıdır. Hiç kimsenin kıyafeti, kimliği, inancı, düşüncesi yaşam şeklinden dolayı, yazdığı, çizdiği tweetten dolayı tutuklanmadığı, ötekileştirilmediği özgür, bağımsız Türkiye'yi hep birlikte kurabiliriz" dedi.

CHP'li kadın milletvekilleri ile kadın kooperatiflerini, çiftçileri ve esnafı ziyaret etmek için dün Amasya'ya giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ile bugün Amasya Sanayi ve Ticaret Odası'nda açıklama yaptı. Tuncer, şöyle konuştu:

"SİZLERİN DESTEĞİ İLE CHP'Yİ AMASYA'DA EN ÇOK OY ALAN PARTİ YAPACAĞIZ"

" Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir parti olarak cumhuriyetin ikinci yüzyılına da sizlerin yardımıyla iktidar partisi olarak geleceğiz, az kaldı. 81 vilayette hep birlikte sahadayız. Amasya'da tarım alanında sene başında çalışmalarımızı yaptık. Partimizin kadın milletvekilleri ve üyeleri de evlere girerek kadınlara aile destek sigortasını anlatıyor daha özgürlükçü ve güven dolu bir hayatta yaşamalarının güvencesini veriyor. İktidarda bunu her türlü yasal güvence altına alacağımızın sözünü veriyoruz. Sizlerin desteği ile CHP'yi Amasya'da en çok oy alan parti yapacağız."

Gülizar Biçer Karaca da şunları söyledi:

"YARIN MUSTAFA KEMAL'İN BU BAĞIMSIZLIK YOLUNDA AMASYA'YA GELİŞİNİN 103'ÜNCÜ YILI"

"Yarın 12 Haziran, 19 Mayıs 1919'da yurdun dört bir köşesinden işgal haberleri gelirken, kadınlara, çocuklara, erkeklere en ağır zulmü yapan işgal kuvvetleri karşısında duyarsız kalan ve bütün devletin olanaklarını onlara teslim eden İstanbul hükümetinin karşısında bir mavi gözlü dev uyandı ve 'ben Anadolu'da bu ülkenin içinde bulunan ahval ve şeraiti bilerek mücadele edeceğim' dedi, Samsun'a çıktı. Samsun'dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, ardına binleri alarak bu ülkenin bağımsızlığı için yola çıktı. İşte yarın Mustafa Kemal'in bu bağımsızlık yolunda Amasya'ya gelişinin 103'üncü yılı. 103 yıl önce Müftü Abdurrahman Kamil Efendi Cülus Tepe'de Mutafa Kemal Atatürk'ü karşılar ve "Amasya emrinizdedir paşam" der. İşte Amasya cumhuriyet tarihinin ilk yazılı belgesinin ilan edildiği, Amasya Genelgesi ile milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve karaları kurtaracaktır diyerek tek adam anlayışına son verileceğinin ilan edildiği bir kent olarak ne kadar gururlansa hakkınızdır.

"AMASYA'DA DA EKONOMİK BUHRAN TÜM YURTTAŞLARIMIZI, ÖZELLİKLE KADINLARI, GENÇLERİ DERİNDEN ETKİLEMİŞ"

Bugün ülkemiz o günlerden daha zor, güç bir dönemi yaşıyor. Dün Amasya'da yedi mahallede ve merkezde yurttaşlarla bir araya geldik, yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Amasya'da da ekonomik buhran tüm yurttaşlarımızı, özellikle kadınları, gençleri derinden etkilemiş. Kadınlar artık tencerelerinde çorbayı kaynatamaz hale geldi. Bu ekonomik buhrandan saraydaki tek kişilik hükümetin, Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın haberi yok. Amasya'nın iktidar milletvekillerinin haberi yok. Bütün Amasyalı hemşehrilerimiz, 'dört yıldır iktidar milletvekillerini derdiniz nedir diye sorarken yanımızda görmedik, aradığımızda ulaşamadık ama sizin milletvekilinize her derdimizi anlattık ve bizi hiç yalnız bırakmadı' diyor.

"ZENGİNİ ZENGİN YOKSULU DAHA DA YOKSUL YAPAN BU DÜZEN, BU ÇARK BİTMELİ"

Saray aslında ekonomik buhranı biliyor; Kızılcahamam'da kürsüden "millet zor durumda" dedi sonunda ama hiçbir çözüm gelmedi. Ekonomi ve Maliye Bakanı bu kötü gidişe dur diyebilir mi, akaryakıta her gün gelen zamlar ile çiftçi traktörünün kontağını açamazken, gençler ailelerinin yanına gelecek otobüs biletini alamazken, kadınlar evine ekmek alamazken çare üretecek mi diye baktım. Ama Nebati "dar gelirli ile işimiz yok, biz zenginlere hizmet ediyoruz" dedi. Çalışan nüfusun yüzde 50'den fazlası asgari ücretin, açlık sınırın altında hayatını sürdürmek için olağanüstü mücadele veriyorlar. Diyorlar ki umurumuzda değilsiniz. Vatandaş ev alamıyor, fahiş kiraları ödeyemiyor, bir çözüm üretir mi dedik, evet ürettiler. Cebinde 2 milyonun yoksa bankadan 2 milyon lira kredi çekeceksiniz dediler. Asgari ücretle geçinmeye çalışan yurttaşlarımıza hangi banka 2 milyon lira kredi verir? 'Her ay bu kredinin aylık 27 bin 200 lira kredi taksitini bankaya ödeyeceksiniz' dediler, bunu kim öder, zenginler. Amasya'da kaç yurttaşımız aylık 27 bin 200 lirayı öder? O da yetmedi, yanlış hatırlamıyorsam aralık başlarında, kur korumalı mevduata geçtiler, o günler dolar 11-12 liraydı şimdi 17,5 liraya yaklaştı. Var mı bir faydası? Bize, size değil dolar baronlarına faydası var. Zengini zengin yoksulu daha da yoksul yapan bu düzen, bu çark bitmeli. Birlikte omuz omuza, halkın iktidarı için gece gündüz çalışarak 84 milyonun bu ülkenin kaynaklarının eşit ve adil şekilde paylaşacağı bir düzeni birlikte kurarak bitirmeliyiz.

"ÇİFTÇİLER, KADINLAR, GENÇLER, HAKKINIZI ALMAK İSTİYORSANIZ BİZE KATILIN"

Amasyalı yurttaşlara çağrı yapıyorum, Amasyalı çiftçi arkadaşlarımız biliyoruz dolu felaketinden çok zarar gördünüz, 400 bin liranın üstünde zarar vardı elinize. 50 bin lira verip 'bununla idare edin' dediler, güya sevindirdiler. Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre milli gelirin yüzde 1'i her yıl size destek olarak ödenmek zorunda ama bugüne kadar 240 milyar liranın üstünde devletten alacağınız var. Eğer bu yüzde 1'lik desteği, tarlanızı da ekmeden almak istiyorsanız bize katılacaksanız. Çiftçiler mazotunuzda vergi olmasın istiyorsanız bize katılacaksınız. Amasyalı kadınlar kimseye muhtaç olmadan, sosyal devletin gereği olarak hakkınız olan desteği aile destekleri sigortasında almak istiyorsanız bize katılacaksınız. Engelli, bakıma muhtaç evde aile bireyi olan ve onlara bakmak zorunda olduğu için çalışamayan kadın arkadaşlarım, sigortanızı devlet ödeyerek emeklilik hakkına kavuşmak istiyorsanız bize katılacaksınız. Genç arkadaşlar emeğinize, eğitimine göre torpilsiz, siyasi yandaş aramadan iş AŞ bulmak istiyorsanız bize katılın.

"BEŞLİ ÇETEYE, YANDAŞA, YÖNDEŞE KAYNAK AKTARMAKTAN AMASYA'NIN TURİZM KAPASİTESİNİN FARKINA MI VARAMADINIZ"

3 yıl öncesine kadar Amasya'dan Samsun'a bir tren çalışıyordu, bugün otobüs bileti alamayan, akaryakıt zamları yüzünden arabasına binemeyenler o trene uygun fiyatla binerek Samsun'a gidebilirdi. Soruyorum, üç yıldır vatandaşa bir nebze olsun destek olacak bu kara tren neden çalışmıyor? Sinyalizasyonu bozukmuş, yük trenleri nasıl çalışıyor? Neden tarihi ile doğası ile kültürü ile bir turizm cenneti olacak Amasya öksüz bırakılıyor? 20 yıldır bu iktidar ve Amasya'yı yönetenler Amasya'nın turizme kazandırılması, burada 2-3 günlük konaklamalı turizm master planını yapacak kudretiniz yok muydu? Yoksa beşli çeteye, yandaşa, yöndeşe kaynak aktarmaktan Amasya'nın turizm kapasitesinin farkına mı varamadınız?

"TEK HEDEF VAR HALKIN İKTİDARI, TEK HEDEF CHP'NİN, MİLLET İTTİFAKI'NIN İKTİDARIDIR"

Amasya'nın ortasından Yeşilırmak akıyor, 7-8 yıl önce bu su pırıl pırıldı. Neden Yeşilırmak kirli akıyor, neden Amasya'yı kirleten tesislerin arıtım mekanizmalarının çalışması denetlenmiyor? Bunu da mı görmüyorsunuz? Amasya'nın Amasya beji denen mermeri varmış, neden bunun işlenmesi için mermer ihtisas organize sanayisini Amasya'ya kazandırmıyorsunuz? Neden gençlerimizi eğitecek, iş AŞ sağlayacak meslek yüksek okulunu Amasya'ya kazandırmıyorsunuz? Çünkü onlar için Amasya'da yaşayan dar gelirli yurttaşların hiçbir önemi yok. Vatandaşlarını unutan, ülkemizin gelirini 84 milyonla eşit, adil paylaşmayan bu iktidara artık dur demek gerekiyor. Tek hedef var halkın iktidarı, tek hedef CHP'nin, Millet İttifakı'nın iktidarıdır. Hiç kimsenin kıyafeti, kimliği, inancı, düşüncesi yaşam şeklinden dolayı, yazdığı, attığı tweetten dolayı tutuklanmadığı, ötekileştirilmediği özgür, bağımsız Türkiye'yi hep birlikte kurabiliriz. Kadını ile genci ile erkeği ile 84 milyonun hayalleri hedefimizdir. 2023'te, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, cumhuriyetimizin 103'üncü yılında bu ülkeyi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu ülke bizim, 84 milyonun."