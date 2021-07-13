Gülizar DURMUŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika

Gülizar DURMUŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Dölek Köyü sakinlerinden Dursun Ali, Mehmet Ali ve Fazlı DURMUŞ'un kardeşleri Talip DURMUŞ'un halası Gülizar DURMUŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Talip DURMUŞ: 0545 846 21 86
13 Temmuz 2021, Salı
Kaynak: Habermetre
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