Gülizar Eren İlkokulu'nun adı değişti - Son Dakika

Gülizar Eren İlkokulu'nun adı değişti

Kütahya'nın Simav ilçesinde, hayırsever Dr. İbrahim Naci Eren'in annesi Gülizar Eren'in adını taşıyan ilkokula Atatürk adı verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, hayırsever Dr. İbrahim Naci Eren'in annesi Gülizar Eren'in adını taşıyan ilkokula Atatürk adı verildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Şubat 2000 tarihinde Gülizar Eren İlköğretim Okulu adıyla eğitim ve öğretime başlayan, 682 öğrencinin eğitim gördüğü okulun adı Atatürk İlkokulu olarak değiştirilerek, tabelası asıldı.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Merkez Gülizar Eren İlkokulu'nun adının Kaymakamlık Makamı'nın teklifi ve Kütahya Valilik Makamı'nın oluru ile Atatürk İlkokulu olarak değiştirildiğini belirtti. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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