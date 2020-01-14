Gülkent'in prensesleri potanın şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Gülkent'in prensesleri potanın şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Gülkent'in prensesleri potanın şampiyonu oldu

6 saat önce

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar A kategorisi İl Birinciliği tamamlandı.

Gülkent'in prensesleri potanın şampiyonu oldu, System.String[]

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar A kategorisi İl Birinciliği tamamlandı. Işıkkent Spor Salonu'nda oynanan maçlarda şampiyonluğa ulaşan Gülkent'in sultanları bu yıl da Isparta'yı gruplarda temsil etme hakkı kazandı.


Antrenör Metin İnal, Beden Eğitimi Öğretmenleri İlhami Yiğit ve Hacer Özbek'in öğrencileri gruplarda iddialı olduklarını ifade ettiler. - ISPARTA

basketbol, Isparta, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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