Son Dakika › Spor › Gülkent'in prensesleri potanın şampiyonu oldu - Son Dakika Spor
Gülkent'in prensesleri potanın şampiyonu oldu
6 saat önce
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar A kategorisi İl Birinciliği tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar A kategorisi İl Birinciliği tamamlandı. Işıkkent Spor Salonu'nda oynanan maçlarda şampiyonluğa ulaşan Gülkent'in sultanları bu yıl da Isparta'yı gruplarda temsil etme hakkı kazandı.
Antrenör Metin İnal, Beden Eğitimi Öğretmenleri İlhami Yiğit ve Hacer Özbek'in öğrencileri gruplarda iddialı olduklarını ifade ettiler. - ISPARTA
Son Dakika Acun Ilıcalı unutamadığı anısını anlattı: Babam okula gitmediğimi öğrendiğinde beni balkondan atacak sandım Danla Bilic'e özenen Türk kadın, kendisine mesaj atan ünlü futbolcuları ifşa etti Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı Espanyol, Marcao için 5 milyon euroluk teklif yaptı