Gülkent'in prensesleri potanın şampiyonu oldu

Antrenör Metin İnal, Beden Eğitimi Öğretmenleri İlhami Yiğit ve Hacer Özbek'in öğrencileri gruplarda iddialı olduklarını ifade ettiler. - ISPARTA

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar A kategorisi İl Birinciliği tamamlandı. Işıkkent Spor Salonu'nda oynanan maçlarda şampiyonluğa ulaşan Gülkent'in sultanları bu yıl da Isparta 'yı gruplarda temsil etme hakkı kazandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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