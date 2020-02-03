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Gülle: "2019'da küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçılarımız, 2020 yılının normalleşme...
11 dakika önce
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve diğer katılımcıların salona gelişi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:01 Kaynak: AA
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve diğer katılımcıların salona gelişi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. (1)
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