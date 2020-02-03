Gülle: "2019'da küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçılarımız, 2020 yılının normalleşme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülle: '2019'da küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçılarımız, 2020 yılının normalleşme... - Son Dakika

Gülle: "2019'da küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçılarımız, 2020 yılının normalleşme...

11 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve diğer katılımcıların salona gelişi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve diğer katılımcıların salona gelişi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. (1)

Gülle: 2019'da küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçılarımız, 2020 yılının normalleşme...

Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:01 Kaynak: AA
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