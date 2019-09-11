Son Dakika Haberleri: Gülle: ABD-Türkiye arasında bir yol haritası çizildi
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Gülle: ABD-Türkiye arasında bir yol haritası çizildi

15 dakika önce

TİM Başkanı Gülle, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 5 gündür Türkiye'deydi.

Gülle: ABD-Türkiye arasında bir yol haritası çizildi, System.String[]

TİM Başkanı Gülle, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 5 gündür Türkiye'deydi. Bunun 3 gününde TİM ve ihracatçı birlikleri olarak birlikteydik ve son derece olumlu ve istekli şekilde iki ülke arasında bir yol haritası çizildi" dedi.

Wilbur Ross, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:30 
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