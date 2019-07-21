Son Dakika Haberleri: Gülle atmada Pınar Akyol'dan gümüş madalya
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Gülle atmada Pınar Akyol'dan gümüş madalya

41 dakika önce

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son gününde gülle atmada piste çıkan Pınar Akyol, gümüş madalya kazandı.

Gülle atmada Pınar Akyol'dan gümüş madalya, System.String[]
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son gününde gülle atmada piste çıkan Pınar Akyol, gümüş madalya kazandı.
İsveç'in Boras kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'da Türkiye, bir madalya da gülle atmada kazandı. Şampiyonanın son gününde piste çıkan Pınar Akyol, 16.19'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç gülleci bu atışıyla U18 yaş grubunda Çinli sporcunun ardından Dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.



Avrupa, Pınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
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