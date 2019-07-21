Gülle atmada Pınar Akyol'dan gümüş madalya
41 dakika önce
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son gününde gülle atmada piste çıkan Pınar Akyol, gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
U20 Avrupa
Atletizm Şampiyonası'nın son gününde gülle atmada piste çıkan Pınar
Akyol, gümüş madalya kazandı. İsveç
'in Boras kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'da Türkiye
, bir madalya da gülle atmada kazandı. Şampiyonanın son gününde piste çıkan Pınar Akyol, 16.19'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç
gülleci bu atışıyla U18 yaş grubunda Çinli sporcunun ardından Dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.
Bakan Soylu'dan Avrupa'ya kaçak göçmen uyarısı Soylu'dan "göçmen" açıklaması: Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz, isterlerse deneyelim Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı