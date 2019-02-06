Gülle'den Rusya'nın vize kararıyla ilgili değerlendirme
1 saat önce
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Rusya, Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden birisi. Vize serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir.
TİM Başkanı İsmail Gülle, " Rusya
, Türkiye
'nin en önemli ticari partnerlerinden birisi. Vize
serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:00
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