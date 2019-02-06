Son Dakika Haberleri: Gülle'den Rusya'nın vize kararıyla ilgili değerlendirme

Gülle'den Rusya'nın vize kararıyla ilgili değerlendirme

1 saat önce

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Rusya, Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden birisi. Vize serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir.

Gülle'den Rusya'nın vize kararıyla ilgili değerlendirme, System.String[]
TİM Başkanı İsmail Gülle, " Rusya, Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden birisi. Vize serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:00 

Türkiye, Rusya Federasyonu, Vize, Ekonomi
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