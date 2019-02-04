Gülle: "Dünyada En Çok Ticareti Yapılan 200 Ürünün 47'sinde Ülkemizin Rekabetçi Olduğu Anlaşılıyor"
1 saat önce
- TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - TİM Başkanı İsmail Gülle, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - TİM Başkanı İsmail Gülle, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:42 Kaynak: AA
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