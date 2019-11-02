Son Dakika Haberleri: Gülle: "Ekim ayında 47 ilimiz ihracatını arttırdı"
Son Dakika Güncel Gülle: 'Ekim ayında 47 ilimiz ihracatını arttırdı'

Gülle: "Ekim ayında 47 ilimiz ihracatını arttırdı"

6 saat önce

Katılımcılar Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması Toplu fotoğraf çekimi DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması

Toplu fotoğraf çekimi DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. (3)

Gülle: Ekim ayında 47 ilimiz ihracatını arttırdı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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