Gülle: "Ekim ayında 47 ilimiz ihracatını arttırdı"
6 saat önce
Katılımcılar Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması Toplu fotoğraf çekimi DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Katılımcılar
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması
Toplu fotoğraf çekimi DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. (3)
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