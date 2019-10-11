Son Dakika Haberleri: Gülle: Gümrük birliği yatırımlarda yeni bir dönem başlatır
Son Dakika Ekonomi Gülle: Gümrük birliği yatırımlarda yeni bir dönem başlatır

Gülle: Gümrük birliği yatırımlarda yeni bir dönem başlatır

11 dakika önce

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Modernize edilmiş bir gümrük birliği, aynı zamanda ikili yatırımlarımızın geleceği anlamında da büyük bir potansiyeli beraberinde getirecek ve üçüncü ülkelere yapılacak olan yatırımlarda yeni bir döneme girmemizi sağlayacaktır.

Gülle: Gümrük birliği yatırımlarda yeni bir dönem başlatır, System.String[]

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Modernize edilmiş bir gümrük birliği, aynı zamanda ikili yatırımlarımızın geleceği anlamında da büyük bir potansiyeli beraberinde getirecek ve üçüncü ülkelere yapılacak olan yatırımlarda yeni bir döneme girmemizi sağlayacaktır." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:56 
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