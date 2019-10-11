Gülle: Gümrük birliği yatırımlarda yeni bir dönem başlatır
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TİM Başkanı İsmail Gülle, "Modernize edilmiş bir gümrük birliği, aynı zamanda ikili yatırımlarımızın geleceği anlamında da büyük bir potansiyeli beraberinde getirecek ve üçüncü ülkelere yapılacak olan yatırımlarda yeni bir döneme girmemizi sağlayacaktır.
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Modernize edilmiş bir gümrük birliği, aynı zamanda ikili yatırımlarımızın geleceği anlamında da büyük bir potansiyeli beraberinde getirecek ve üçüncü ülkelere yapılacak olan yatırımlarda yeni bir döneme girmemizi sağlayacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:56
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