Gülle: "(İhracat performansı) Ülkemiz ilk 8 ayda 2.9'luk bir artışa imza atmıştır"
7 saat önce
Katılımcılar Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:44 Kaynak: AA
Katılımcılar
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. (2)
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