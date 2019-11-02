Son Dakika Haberleri: Gülle: "(İhracat performansı) Ülkemiz ilk 8 ayda 2.9'luk bir artışa imza atmıştır"
Son Dakika Güncel Gülle: '(İhracat performansı) Ülkemiz ilk 8 ayda 2.9'luk bir artışa imza atmıştır'

Gülle: "(İhracat performansı) Ülkemiz ilk 8 ayda 2.9'luk bir artışa imza atmıştır"

7 saat önce

Katılımcılar Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. (2)

Gülle: (İhracat performansı) Ülkemiz ilk 8 ayda 2.9'luk bir artışa imza atmıştır

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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